Die BFT hat den Stuzubi Star gewonnen - ein Publikumspreis

Student oder Azubi? Auf der Berufsorientierungsmesse Stuzubi gibt es Hilfestellung bei dieser schwierigen Frage. Am letzten Wochenende fand die Stuzubi in Berlin statt. Bereits im Vorjahr hatte die BFT Berufsschule für Tourismus dort einen Stand.



Bei der Umfrage der Besucher in 2015 wählten diese die BFT zu informativsten Stand. So erhielt das Team der BFT in diesem Jahr den Stuzubi Star.



Die BFT freut sich über die Glückwünsche und bedankt sich für die freundliche Preisübergabe am Samstag, den 24. September 2016 auf der Stuzubi-Messe im Berliner ESTREL Congress und Messe Center. Das Team ist sehr stolz auf die Auszeichnung und sieht diese als Ansporn, in der Beratungsintensität nicht nachzulassen. Die BFT zeigt sich ihrerseits begeistert von der Qualität der Organisation der Messe und auch von der guten Vorbereitung von vielen Interessenten. Die Stuzubi ist stets eine Quelle von motivierten und geeigneten Schülern.



„Wir gratulieren Ihnen noch einmal herzlich zu Ihrem tollen Preis: Der Stuzubi Star ist eine ganz besondere Auszeichnung, da er eine Würdigung der Schülerinnen und Schüler für Ihre herausragende Beratungsleistung ist!“ so Hoffmann-Topp, Leiterin der Redaktion des Karola-Marschall-Verlages.



Die BFT freut sich darauf, die private Berufsschule bald wieder in verschiedenen Messestädten in dieser Art und Weise präsentieren zu können.

Die BFT Berufsschule für Tourismus gGmbH zählt in Deutschland zu den wichtigen Bildungsträgern im Luft- und Reiseverkehr. Sie ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule und bietet sowohl die duale als auch schulische Berufsausbildung speziell im Tourismus an. Als privater Bildungsträger bietet sie als besonderen Service die Vermittlung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen für alle Teilnehmer während und nach der Ausbildung.





