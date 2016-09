Trendige Farben in perfekten Formen an glücklichen Kinderfüßen

Die halbhohen Boots und die Sneaker-Modelle der Niederländer sind bei den Kids sehr beliebt und eignen sich auch für die kälteren Jahreszeiten. Twins & Trackstyle hat sich bewusst dazu entschieden, auf Membranen zu verzichten: Intensiv gepflegte natürliche Materialien bieten an sich schon ausreichend Schutz vor Kälte und Nässe.



Dieses Jahr stehen in der Kinderschuhmode alle Zeichen auf Pastell. Besonders eindrucksvoll sieht man das in der Herbst-/Winter-Kollektion von Twins & Trackstyle . Vor allem bei den Mädchenschuhen malen hier zarte Pastelltöne ihre dezenten Akzente auf wohlgeformte, sportlich-legere Kinderschuhe. Besonders die Farbe Rosa hat es den Mädchenschuhen von Twins & Trackstyle in dieser Saison angetan.

die-kinderschuhseite.de ist bereits seit 2009 mit dem gesamten Know-How und Sortiment des Trierer Kinderschuhladens „Der kleine Berg“ online. Mit 60 Jahren Erfahrung wissen die Geschäftsinhaber genau, worauf es bei Kinderschuhen ankommt. Besonderen Wert legen Rudolf und Josefine Berg auf kompetente Beratung vor allem im Bereich der Kinderschuhe, da gerade für den noch leicht verformbaren Kinderfuß ein gut sitzender Schuh unverzichtbar ist. Qualitativ hochwertige Kinderschuhe aus erstklassigen Materialien verfügen über eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort. Angeboten werden Kinderschuhe in verschiedenen Größen und Weiten. Der Fokus liegt auf Kinderschuhen mit bestmöglicher Passform – in drei unterschiedlichen Weiten (Weit / Mittel / Schmal). Die geschulten Mitarbeiter beraten auch telefonisch und helfen dabei, die richtigen Kinderschuhe für jeden Anlass zu finden. Die Qualitätsmaßstäbe, die im Kinderschuhladen in der Trierer Innenstadt gelten, sind auch im Onlineshop von maßgeblicher Bedeutung.

Einen besonderen Augenmerk legt das Berg’che Team dabei auf S-Weiten. Hier macht man seit Jahren die beste Erfahrung mit der Firma Däumling. „Uns ist kein Kinderschuhhersteller bekannt, der in diesem Bereich ähnlich gute Passformen bietet“, so Rudolf Berg.



Im Shop die-kinderschuhseite.de finden Sie ausgewählte Kinderschuhe von namhaften Herstellern: Däumling, RICOSTA, Pepino -(die kleinen Feinen von Ricosta), bisgaard, sowie beberlis, Blundstone, Bikkembergs, Camper, Chérie, Clarks, clic!, cole bounce restore, EMU Jack Wolfskin, Keen, Kickers, Lurchi, Meindl, MOD8, Momino, Naturino, Palladium, POLOLO, PRIMIGI, Romagnoli, Sabalin, Stones and Bones, Teva, Timberland, UGG, VADO, Vivobarefoot, Gummistiefel von AIGLE und Hausschuhe von Giesswein, Haflinger, Living Kitzbühel und Lindjan.



Bei der Auswahl der Markenschuhe für das Sortiment legen die Bergs sehr viel Wert auf Kinderschuhe, die eine ideale Passform für Kinderfüße bieten und das Wachstum optimal unterstützen.

„Unsere langjährige Erfahrung in unserem Trierer Kinderschuhladen ‚Der kleine Berg‘ hat gezeigt, dass die Kinderschuhe dieser Marken unseren hohen Anforderungen an optimale Passform und beste Trageeigenschaften entsprechen“, so Josefine Berg.

Dem Besucher des Shops werden Kinderschuhe in zahlreichen Variationen angeboten, die es leicht machen, das passende und kindgerechte Design zu finden.

