Lindjan: Die Puschen, die man am liebsten anlassen möchte

Die Schlichtheit, vor allem aber Zeitlosigkeit des Designs schätzt man deutschlandweit – und das sogar bis Größe 45! Mit einer kuscheligen Lammfellsohle kommt man mit Lindjan-Hausschuhen perfekt über den Winter. Auf der Suche nach den perfekten Krabbel- bzw. Lauflernschuhen für seine kleine Tochter ergriff Manfred Rösler die Initiative und einen Stift, mit dem er einen ersten Entwurf zeichnete. Bald schon folgte auf die Papierversion ein Modell aus Leder – und dazu gesellten sich immer mehr… Es war die Geburtsstunde der Lindjan-Lauflernschuhe.Manfred Rösler gründete eine kleine Manufaktur in Hamburg und machte damit seine Lindjan-Hausschuhe für alle zugänglich. Die Lindjans werden seitdem in bester handwerklicher Tradition gefertigt: Reine Lederschlappen aus pflanzlich gegerbtem, weichem Leder, gefärbt mit schwermetallfreien Farben, unbeschichtet und entsprechend atmungsaktiv. Damit verfügen sie über alles, was es für gesunde Kinderfüße braucht.Die Schlichtheit, vor allem aber Zeitlosigkeit des Designs schätzt man deutschlandweit – und das sogar bis Größe 45! Mit einer kuscheligen Lammfellsohle kommt man mit Lindjan-Hausschuhen perfekt über den Winter.

Über die Berg GmbH & Co. KG

die-kinderschuhseite.de ist bereits seit 2009 mit dem gesamten Know-How und Sortiment des Trierer Kinderschuhladens „Der kleine Berg“ online. Mit 60 Jahren Erfahrung wissen die Geschäftsinhaber genau, worauf es bei Kinderschuhen ankommt. Besonderen Wert legen Rudolf und Josefine Berg auf kompetente Beratung vor allem im Bereich der Kinderschuhe, da gerade für den noch leicht verformbaren Kinderfuß ein gut sitzender Schuh unverzichtbar ist. Qualitativ hochwertige Kinderschuhe aus erstklassigen Materialien verfügen über eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort. Angeboten werden Kinderschuhe in verschiedenen Größen und Weiten. Der Fokus liegt auf Kinderschuhen mit bestmöglicher Passform – in drei unterschiedlichen Weiten (Weit / Mittel / Schmal). Die geschulten Mitarbeiter beraten auch telefonisch und helfen dabei, die richtigen Kinderschuhe für jeden Anlass zu finden. Die Qualitätsmaßstäbe, die im Kinderschuhladen in der Trierer Innenstadt gelten, sind auch im Onlineshop von maßgeblicher Bedeutung.

Einen besonderen Augenmerk legt das Berg’che Team dabei auf S-Weiten. Hier macht man seit Jahren die beste Erfahrung mit der Firma Däumling. „Uns ist kein Kinderschuhhersteller bekannt, der in diesem Bereich ähnlich gute Passformen bietet“, so Rudolf Berg.



Im Shop die-kinderschuhseite.de finden Sie ausgewählte Kinderschuhe von namhaften Herstellern: Däumling, RICOSTA, Pepino -(die kleinen Feinen von Ricosta), bisgaard, sowie beberlis, Blundstone, Bikkembergs, Camper, Chérie, Clarks, clic!, cole bounce restore, EMU Jack Wolfskin, Keen, Kickers, Lurchi, Meindl, MOD8, Momino, Naturino, Palladium, POLOLO, PRIMIGI, Romagnoli, Sabalin, Stones and Bones, Teva, Timberland, UGG, VADO, Vivobarefoot, Gummistiefel von AIGLE und Hausschuhe von Giesswein, Haflinger, Living Kitzbühel und Lindjan.



Bei der Auswahl der Markenschuhe für das Sortiment legen die Bergs sehr viel Wert auf Kinderschuhe, die eine ideale Passform für Kinderfüße bieten und das Wachstum optimal unterstützen.

„Unsere langjährige Erfahrung in unserem Trierer Kinderschuhladen ‚Der kleine Berg‘ hat gezeigt, dass die Kinderschuhe dieser Marken unseren hohen Anforderungen an optimale Passform und beste Trageeigenschaften entsprechen“, so Josefine Berg.

Dem Besucher des Shops werden Kinderschuhe in zahlreichen Variationen angeboten, die es leicht machen, das passende und kindgerechte Design zu finden.

