Ausstellung „Bauen mit Holz – Wege in die Zukunft“ in Berlin zu sehen

Präsentiert werden spektakuläre Projekte von Frei Otto, Toyo Ito und Shigeru Ban, richtungsweisende urbane Holz-Wohnbauten von Kaden & Klingbeil und anderen sowie die neuesten Vorstöße über der Hochhausgrenze hinaus. Großformatige Modelle werden durch Pläne, Texte und Fotografien umfangreich begleitet. Die aufsehenerregende Holzarchitektur, die derzeit überall auf der Welt entsteht, war bis vor kurzem so nicht denkbar.Laufende Forschungen haben enorme Entwicklungen und Verbesserungen in Bautechnik und Anwendung bewirkt und computergestützte Berechnungs- und Fertigungsmethoden eröffnen völlig neue Formen der Gestaltung. Einer der ältesten Baustoffe der Menschheit liefert somit innovative und interessante Beiträge zur Architektur der Gegenwart.Er gibt klare Antworten auf drängende Fragen des Klimawandels. So wird anhand von zahlreichen Grafiken aufgezeigt, wie Holzbauten das Treibhausgas Kohlendioxid speichern. Vergleichende Ökobilanzierungen bereits ausgeführter Bauten untermauern dies wissenschaftlich. Es wird klar, dass Holz zum Symbol für Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Bauen geworden ist. So wird in kaum einen anderen Baustoff mehr Hoffnung auf die Lösung umweltrelevanter Probleme der Bauindustrie gelegt.Die Ausstellung ist vom Freitag, 21. Oktober 2016, bis Sonntag, 15. Januar 2017, im Berliner Martin-Gropius-Bau zu sehen. Die Pressekonferenz dazu findet am Donnerstag, 20. Oktober 2016, um 11 Uhr im Kinosaal des Martin-Gropius-Baus statt.