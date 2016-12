Top Unternehmen präsentieren sich bei 9. jobmesse münchen

Absolventen und Auszubildende, Young Professionals und Berufsprofis, Weiterbildungsinteressierte sowie ebenfalls Bewerber der Generation 50plus: Sie alle kommen bei der jobmesse münchen zusammen, um Kontakte „face-to-face“ zu zahlreichen Unternehmen zu knüpfen. Eine wertvolle Chance für alle Aussteller also, sich bestens darzustellen, durch interessante Karriereperspektiven und einen engagierten Auftritt auf sich aufmerksam zu machen und qualifizierte Talente für sich zu gewinnen. „Employer Branding ist heutzutage im Recruiting enorm wichtig, denn der Markt hat sich gewandelt. Egal, ob regionales Traditionsunternehmen oder international erfolgreicher Global Player: Jeder muss sich engagieren und durch Aktionen die Bewerber für sich begeistern. Nur so erlangt man im Wettbewerb die nötige Aufmerksamkeit“, betont Projektleiterin Stephanie Wirth. „Mit einer Veranstaltung wie der jobmesse münchen bietet sich Unternehmen nicht nur die wertvolle Gelegenheit, sich als zukunftsfähig und attraktiv einer breiten Masse zu präsentieren, sondern darüber hinaus innerhalb kurzer Zeit zahlreiche potenzielle Bewerber kennenzulernen.“Die Aussteller der jobmesse münchen ist groß und präsentiert eine Vielzahl an Branchen. So haben sich u.a. ALDI, die Aristo Gruppe, Bilfinger, Brunata, Rossmann, EDEKA, Fielmann, der Flughafen München, Kühne + Nagel, Leonardo Hotels, NORDSEE, die Stadtwerke München, Rebound Electronics, PANDORA, ThyssenKrupp Aufzüge sowie die Landeshauptstadt und der Landkreis München für eine Teilnahme an der Recruiting-Veranstaltung entschieden. Auch viele Bildungsinstitute präsentierten ihre Möglichkeiten für Ausbildung, Studium und Weiterbildung. . Unternehmen speziell aus den Branchen „Pflege, Gesundheit und Soziales“, wie z.B. die Schön Klinik oder das Benedictus Kranenhaus Tutzing, präsentieren sich auf einem separaten Areal. Um den Messegästen weitere Highlights zu bieten, rundet ein Rahmenprogramm das Wochenende ab. So können alle Besucher kostenfrei ihre Bewerbungsunterlagen von Experten prüfen und sich für das perfekte Bewerbungsfoto in Szene setzen lassen. Diverse Fachvorträge zu Karrierethemen, u.a. von Daniel Hoch, die Rechtsberatung „Frag den Anwalt“ vom AUB e.V., sowie das Besucher-Voting zum „Stand der Messe“ gehören ebenfalls zu den begleitenden Angeboten.Unternehmen, Bildungsinstitute und motivierte Messegäste in einem ansprechenden Rahmen zusammenzubringen – das war und ist der Grundgedanke der 2004 in Osnabrück gestarteten jobmesse deutschland tour. Mit dem zielgruppenübergreifenden Konzept „für alle Generationen und alle Qualifikationen“ ist die BARLAG werbe- & messeagentur GmbH bundesweit einzigartig. Allein im letzten Jahr verzeichnete die Tour über 160.000 Besucher.