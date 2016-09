Top-Arbeitgeber treffen face-to-face auf tausende Bewerber

Ob jung oder berufserfahren, Azubi oder Akademiker – auf der jobmesse stuttgart sind Bewerber aller Altersstufen, Fachrichtungen und Qualifikationen willkommen. Zwei Tage lang gehen sie auf Tuchfühlung mit attraktiven Arbeitgebern und loten im persönlichen Kontakt aus, ob sie zueinander passen. Eine wertvolle Chance für alle teilnehmenden Unternehmen also, sich bestens darzustellen, durch interessante Karriereperspektiven und einen engagierten Auftritt auf sich aufmerksam zu machen und die besten Köpfe für sich zu gewinnen. Vor dem Hintergrund des immer bedeutsameren Employer Brandings gibt das Recruiting-Event die Möglichkeit, dem Fachkräftemangel die Stirn zu bieten. Johannes Voigt, Projektleiter der jobmesse stuttgart, stellt den Vorteil dieser Veranstaltung heraus: „Unternehmensvertreter können auf dieser Messe die eigene Arbeitgebermarke attraktiv positionieren, Jung und Alt gleichermaßen kennenlernen, an nur einem Wochenende zahlreiche Top-Bewerber für sich gewinnen und somit äußerst effizient rekrutieren.“Mit dabei sind in diesem Jahr zahlreiche regional, national und international agierende Aussteller unterschiedlicher Branchen. Arbeitgeber wie Bechtle, die Bundespolizeiakademie, Carglass, Rossmann, Fielmann, XTRONIC, Lidl, NOWEDA, Enterprise rent-a-car, McDonald’s, Pandora, die Vinzenz von Paul Kliniken, die Landesmesse Stuttgart oder auch die Landeshauptstadt Stuttgart selbst präsentieren ihre Angebote entlang des roten Teppichs. Auch verschiedene Bildungsinstitutionen informieren über ihre Angebote für Jung und Alt. Bewerber können auf der Messe unter tausenden Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplätzen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten wählen und wertvolle Kontakte face-to-face knüpfen.Auch die weiteren Programmpunkte bieten nützliche Hilfestellung im Wettbewerb um den begehrten Traumjob. So können Messegäste unter anderem kostenfrei ihre Bewerbungsunterlagen überprüfen lassen. Auch ein Fotoservice wird angeboten, bei dem Profis die Besucher ins rechte Licht für das perfekte Bewerbungsbild setzen. Zahlreiche interessante Fachvorträge zu unterschiedlichen Karrierethemen runden die jobmesse stuttgart ab. Zudem besteht die Möglichkeit, den persönlichen „Stand der Messe“ unter allen Ausstellern zu wählen. Während das Sieger-Unternehmen einen Award überreicht bekommt, werden unter den teilnehmenden Besuchern attraktive Preise verlost.Unternehmen, Bildungsinstitute und motivierte Messegäste in einem ansprechenden Rahmen zusammenzubringen – das war und ist der Grundgedanke der 2004 in Osnabrück gestarteten jobmesse deutschland tour. Mit dem zielgruppenübergreifenden Konzept „für alle Generationen und alle Qualifikationen“ ist die BARLAG werbe- & messeagentur GmbH bundesweit einzigartig und einer der größten Veranstalter für Karrieremessen.