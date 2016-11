Hier starten Karrierewege für Jung und Alt!

Ob Schüler, die Orientierung für ihre berufliche Zukunft suchen, Auszubildende oder Studenten, welche kurz vor dem Start ins Berufsleben stehen, frisch gebackene Absolventen und Young Professionals, die sich schon jetzt über nächste Schritte informieren wollen oder auch berufserfahrene Fach- und Führungskräfte, die frischen Wind in ihre Karriere bringen möchten: Für all diese bieten die rund 90 Aussteller der jobmesse bielefeld mehr als 5.180 interessante Angebote. Sie stellen vakante Positionen vor, präsentieren das Unternehmen als Arbeitgeber und freuen sich darauf, zahlreiche motivierte Bewerber kennenzulernen. Der Vorteil eines solchen Events ist nicht zu unterschätzen: „Es gibt kaum bessere Gelegenheiten, sich seinen Traumjob zu sichern, als eine Karrieremesse wie die jobmesse bielefeld, denn der erste Eindruck ist der nach wie vor der wichtigste, gerade im Bewerbungsprozess! Auf der Messe können die Bewerber ganz unabhängig von Schulnoten, Zeugnissen und anderen Unterlagen die Unternehmensvertreter von sich überzeugen und face-to-face mit Persönlichkeit punkten. So ist die größte Hürde genommen – und die Chance auf den Job enorm gestiegen“, betont Projektleiter Jörn Schulte-Hillen.Wer sich für Handel, die Gesundheitsbranche oder öffentliche Ämter interessiert, wird auf der Messe ebenso fündig wie Bewerber mit Leidenschaft für Mode, Industrie, IT, Dienstleistung, Elektronik oder auch soziale Berufe. Eine Vielfalt an Branchen ist auf dem Karriereevent vertreten und bietet die unterschiedlichsten Angebote für engagierte Köpfe. Arbeitgeber wie Gerry Weber, Bertrandt Services, die Apothekerkammer Westfalen-Lippe, ACT IT Consulting & Services, die Lechtermann-Pollmeier Bäckereien GmbH, Brunel, die MöllerGroup, Gauselmann, itelligence, die nobilia-Werke, Lidl, das Polizeipräsidium Bielefeld, Sonepar, der REFA Regionalverband Ostwestfalen-Lippe oder auch Storck präsentieren sich entlang des roten Teppichs. Auch zahlreiche Hochschule, Universitäten und Weiterbildungsinstitute informieren über ihre Angebote für Jung und Alt. Bewerber können auf der Messe unter tausenden Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplätzen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten wählen und wertvolle Kontakte face-to-face knüpfen.Auch die weiteren Programmpunkte bieten nützliche Hilfestellung im Wettbewerb um den begehrten Traumjob. So können Messegäste unter anderem kostenfrei ihre Bewerbungsunterlagen bei Experten der DAA und vom Grone Bildungszentrum NRW überprüfen lassen. Auch ein Fotoservice wird angeboten, bei dem Profis von Bilderzauber die Besucher ins rechte Licht für das perfekte Bewerbungsbild setzen. Am Stand der Karriere- und Unternehmensberatung Kablitz können Bewerber zudem im Rahmen der Messe kostenfrei an Workshops teilnehmen. Zu den Themen „Bewerbungsmappencheck aus Sicht eines Unternehmens“, „Speed Dating für Assessment, Karriere- und Vorstellungsgespräche“ sowie „Psychologischer Persönlichkeitstest: Wie gut sind Sie vorbereitet?“ gibt Coach Ulrich Kablitz den Besuchern wertvolle Tipps und Tricks mit an die Hand, um sie auf dem Weg zum Traumjob zu unterstützen. Zahlreiche weitere interessante Fachvorträge der Unternehmensvertreter, wie z.B. „Systematisch Kaffeetrinken – Netzwerken und Jobs finden im verdeckten Stellenmarkt mit Xing und Co.“ oder „Online bewerben – aber richtig!“ runden das Wochenende in OWL ab. Zudem besteht die Möglichkeit, den persönlichen „Stand der Messe“ unter allen Ausstellern zu wählen. Während dem Sieger-Unternehmen ein gläserner Award, eine Urkunde sowie ein Wertgutschein als Preis für den besten Auftritt entlang des roten Teppichs winken, werden als Anreiz zur Abstimmung auch unter den teilnehmenden Besuchern attraktive Gewinne verlost.Unternehmen, Bildungsinstitute und motivierte Messegäste in einem ansprechenden Rahmen zusammenzubringen – das war und ist der Grundgedanke der 2004 in Osnabrück gestarteten jobmesse deutschland tour. Mit dem zielgruppenübergreifenden Konzept „für alle Generationen und alle Qualifikationen“ ist die BARLAG werbe- & messeagentur GmbH bundesweit einzigartig und einer der größten Veranstalter für Karrieremessen.