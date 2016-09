Erfolgversprechendes Recruiting-Event an der Ostsee

Der 05. und 06. November stehen in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins ganz im Zeichen der Berufsperspektiven, denn motivierte, qualifizierte Messebesucher aller Fachrichtungen und aus drei Generationen nutzen die Recruitingveranstaltung für Gespräche mit interessanten Arbeitgebern. Die jobmesse kiel bietet Unternehmen die wertvolle Gelegenheit, auf spannende Karriereangebote aufmerksam zu machen und sich selbst als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. „Das Stichwort Employer Branding ist heutzutage aus dem Recruiting nicht mehr wegzudenken. Egal, ob kleine Traditionsfirma oder international erfolgreicher Global Player: Alle Unternehmen müssen Flagge zeigen und durch einen engagierten Auftritt überzeugen. Nur so können Sie im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern Aufmerksamkeit erreichen und die besten Köpfe für sich gewinnen“, erklärt Projektleiter Martin Kylvag. „Hier können innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Kontakte geknüpft werden, was den Einstellungsprozess enorm erleichtert.“Eine Vielfalt an Unternehmen ist auch in diesem Jahr mit dabei und stellt die unterschiedlichen Angebote für Jung und Alt auf dem Event vor. Dabei sind von Handwerk und Industrie über Dienstleister und Handel bis zu Logistik oder öffentlichen Institutionen zahlreiche Branchen vertreten. So haben sich bislang u.a. ALDI, Lidl und Edeka, die Ärztekammer Schleswig-Holstein, Designa Verkehrsleittechnik, die Deutsche Windtechnik, die Handwerkskammer Lübeck und das Hauptzollamt Kiel, die SWN Stadtwerke Neumünster, IKEA, Richter Baustoffe, Transit Transport Flensburg, die Vater Holding, SEEHAFEN KIEL, Sport-Tiedje oder auch die Landeshauptstadt Kiel für eine Teilnahme entschieden.Da auch das Thema der Bildung und Weiterbildung für Unternehmen enorm wichtig ist, um die Zukunftsfähigkeit durch entsprechend qualifizierte Mitarbeiter zu sichern, wird auf der jobmesse kiel die „Straße der Weiterbildung“ angeboten. Institutionen dieser Branche präsentieren sich mit vielfältigen Fortbildungsangeboten für die Besucher und stellen diese auf der Messe in einem extra Bereich vor. Weitere Fachvorträge, Bewerbungsmappenchecks, ein Fotsoervice und das Besucher-Voting zum „Stand der Messe“ runden das Messewochenende ab.Die jobmesse deutschland tour bringt in bundesweit 20 Städten Bewerber aller Altersstufen, Qualifikationen und Fachrichtungen mit Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen zusammen. Das Konzept richtet sich sowohl an Berufseinsteiger und (Young) Professionals, als auch an wechselwillige Fach- und Führungskräfte, Weiterbildungsinteressierte, Existenzgründer oder die Generation 50plus.