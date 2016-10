Top-Fonds September 2016: Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (LU0323578657)

Im vergangenen Monat erreichte der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (ISIN LU0323578657) bei AVL Finanzvermittlung das größte positive Saldo (Zugang minus Abgang) und erzielte damit den Titel Top-Fonds des Monats September 2016. In den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren sicherte sich der Fonds immer wieder den Titel "Top-Fonds der Woche", "Top-Fonds des Monats" und "Top-Fonds des Jahres". Mit dieser Top-Platzierung und seiner Wertentwicklung beweist der Mischfonds einmal mehr, dass seine Erfolgsgeschichte weiterhin anhält. Seit seiner Auflage im Jahr 2007 zeigt der Fonds eine Wertentwicklung von über 129 Prozent, in den letzten drei Jahren über 31 Prozent.Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. mit Sitz in Luxemburg verwaltet. Wie typisch für einen Mischfonds, investiert der Flossbach von Storch in Aktien und Anleihen aller Art. Zudem investiert er aber auch in andere Wertpapiere wie Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold sowie andere Fonds und Festgelder. Hierbei dürfen maximal 15 Prozent direkt in Gold, maximal 10 Prozent indirekt in Gold und andere Edelmetalle und maximal 10 Prozent in andere Fonds investiert werden. Im Gegensatz zu anderen Mischfonds muss der Flossbach von Storch Untergrenzen bei den Anlageklassen, wie beispielsweise mindestens 20 Prozent festverzinsliche Wertpapiere nicht beachten. Zusammen mit dem breiten Anlagespektrum kann der Fondsmanager so sehr flexibel investieren und sich der jeweiligen Marktsituation optimal anpassen.Dem Namen "Multiple Opportunities" wird der Mischfonds in jeder Weise gerecht, da er alle sich bietenden Gelegenheiten am Finanzmarkt nutzt, um die Rendite seiner Investoren zu erhöhen. Da der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R ausschließlich die Erzielung einer absoluten Rendite verfolgt, gibt es keine Orientierung an einem Benchmark und weder eine Mindestanlage noch eine Mindestfolgeanlage. Unter Berücksichtigung des Anlagerisikos strebt der Fonds einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung an.Bei Banken und Sparkassen kann der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 19.500 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. "Durch diesen Rabatt können AVL-Kunden ohne Ankaufverluste investieren und sich über eine höhere Rendite freuen", so Uwe Lange, Gründer und Inhaber von AVL Finanzvermittlung.Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im September 2016 verzeichneten diese Fonds das größte positive Saldo bei AVL.Mischfonds, der weltweit in Wertpapiere aller Art investiert.ISIN LU0323578657Aktienfonds, der weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, investiert, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.ISIN DE0009848119Aktienfonds, der überwiegend in Nebenwerte aus dem deutschsprachigen Raum und den BeNeLux- Staaten investiert.ISIN LU0241337616