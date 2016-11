Faltenfrei durch den Winter

Die Wintermonate strapazieren die Haut



Die kalten Monate sind besonders strapaziös für die Haut. Neben dem ständigen Wechsel von kalter Luft draußen und warmer Luft in den Räumen, laugt auch die Sonne, die Minusgrade draußen und die trockene Heizungsluft die Haut stark aus. Es ist kein Wunder, dass bei einer solch strapazierten Haut, das Make-Up nicht den ganzen Tag frisch aussieht. Es gibt aber ganz einfache Tricks, wie es gelingt, die Haut auch im Winter erstrahlen zu lassen. Darüber hinaus ist dies übrigens die Jahreszeit, welche für Faltenbildung geradezu berühmt ist. Wer also im Frühjahr straff aussehen möchte, muss jetzt die richtigen Methoden anwenden.



Die Haut muss genährt werden



Reichhaltige Pflege ist jetzt genau das Richtige. Damit die intensiven Seren und hochwertigen Wirkstoffe der Tages- und Nachtpflege auch wirklich ankommen, sollte die Haut regelmäßig „bearbeitet“ werden. Hierfür eignen sich neben wöchentlichen Peelings auch Geräte zur Hautdurchblutung. Beides hat einen positiven Effekt auf die Haut, denn beim Peeling werden abgestorbene und trockene Hautzellen abgeschrubbt, die die Haut später nicht mehr belasten und frei atmen lassen. Das Anregen der Durchblutung mit speziellen Geräten, kann dafür sorgen, dass die Haut nach und nach praller und straffer wirkt. Wer einen Sofort-Effekt wünscht, sollte sich die Equilea Serie von Art of Beauty ansehen. Für die Geräte gibt es spezielle Gele, welche tief in die Haut eindringen und diese aufpolstern können.



Für eine straffe Haut im Winter – an Innen und Außen denken



Die Raumluft sollte stets gut mit Sauerstoff bestückt sein. Daher gilt besonders in den kalten Monaten: Regelmäßig Stoßlüften. Wer mit Kamin oder Heizung die Räume mollig warm heizt, sorgt zwar für ein angenehmes und wohliges Gefühl, doch die Luft wird extrem trocken. Dies wiederum ist nicht nur schlecht für die Atemwege, sondern auch für die Haut. Luftbefeuchter können hier eine tolle Möglichkeit darstellen, um die Luftfeuchtigkeit anzuheben. Sie können übrigens oftmals auch mit Aromen betrieben werden, was für einen schönen Effekt sorgen kann. Viel Trinken und eine gesunde Ernährung sind die nächsten wichtigen Punkte, für eine schöne, straffe Haut. Nährstoffe und Flüssigkeit sind sehr wichtig. Giftstoffe werden ausgeschwemmt und die Nährstoffe sorgen für eine ideale Versorgung der Haut. Und zu guter Letzt sollte auch Entspannung mit ins Paket geschnürt werden. Sie ist wichtig, damit der Stress des Alltages abfallen kann und der Körper sich regeneriert. Entspannte Menschen sehen übrigens häufiger faltenfreier aus, da sie ihre Mimik deutlich entspannter halten, als angespannte Menschen. Ein Grund mehr, einmal gemütlich die Beine hochzulegen. Vielleicht vor dem Kamin, bei einem duftenden Luftbefeuchter und einer schönen Tasse Tee sowie einer angenehmen Maske auf dem Gesicht.



Details und Informationen zu den genannten Equilea Produkten finden Sie unter





Art of Beauty e. K.

Eine wahre Erfolgsgeschichte



- 1896 Gründung der Medizinal-Drogerie und Ärztebedarfhandel

- 1911 Großhandel mit Krankenhausbedarf und Lieferung an Ärzte und Bader

- 1932 Ausbau um eine Farbenfabrikation für Handel und Landwirtschaft

- 1952 Herstellung und Vertrieb von Kosmetikartikeln sowie Parfums

- 1996 Gründung eines Unternehmens für den Vertrieb von medizintechnischen Geräten zur intermittierenden, apparativen Kompreessionstherapie für Lymphödempatienten.

- 1997 Eröffnung des Geschäftsbereichs „Art of Beauty“ für medizinische Kosmetik und Dermatologie

- 1998 Eröffnung von Vertriebsbüros in Österreich und der Schweiz

- 1999 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Spanien

- 2000 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Ungarn; neue Produktentwicklung: DecouVie

- 2001 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Frankreich; neue Produktentwicklung: Ballancer professional

- 2003 Eröffnung von Vertriebsbüros in Polen und Rumänien; neue Produktentwicklung: Infraschall-Behandlungsliege

- 2004 DecouVie GmbH Orthomolekulare Nahrungsergänzungsmittel und Medizinprodukte

- 2006 Art of Spa GbR: exklusive Treatments aus aller Welt für Hotels und Day-Spas

- 2007-2009 Verschiedene Neuheiten und Produktverbesserungen der Ballancer-Serie

- 2010 Equilea FatSplitter, neue Behandlungsmöglichkeiten mit Ultraschall und Kavitation

- 2012 Zero-Vibe, horizontale Schwingung für den Reha- und Fitnessbereich

- 2014 Neue Behandlungsgele und Shapeware MicroPant für das Ballancer Konzept. Neues Produkt Ballancer 606 touch mit 25 Programmen

- 2015 Equilea Incident Light LED Maske mit Hyaluron-Gel



Wir wollen Kundennähe!



Mit mittlerweile mehr als 35 Mitarbeitern und Partnerfirmen im In- und Ausland sind wir da, wo Sie uns brauchen: vor Ort! Unser Außendienst steht mit 10 kompetenten Mitarbeitern zur Verfügung.



Sie brauchen Lösungen und Konzepte!



Alles, was wir anbieten, prüfen wir vorher mit unseren Premium-Kunden auf Herz und Nieren. Im Vordergrund stehen dabei Rentabilität, Nutzen für Schönheit und Gesundheit, nutzerfreundliche Bedienung und Anwendungssicherheit. Wir reden nicht nur davon, dass wir zum Erfolg unserer Kunden beitragen, wir tun es.



Wir bieten Qualität und Kompetenz!



In der Beratung und Betreuung ebenso wie bei den Produktentwicklungen stehen Qualität und fachliches Know-how für uns immer an erster Stelle. Darauf können sich unsere Kunden verlassen.



Wir investieren in Innovation und Zukunft!



„Zu wissen, wie man etwas macht, ist nicht schwer. Schwer ist nur, es zu machen.“ (Cicero)



Die stetige Suche nach neuen Techniken und Produkten sowie nach Verbesserungen auf allen Ebenen wird durch unsere internationale Präsenz noch effizienter. Bei neuen Produkten sind Sie als unsere Kunden der wichtigste Faktor. Wir freuen uns deshalb jederzeit über Ihre Anregungen, Vorschläge und Marktbeobachtungen. Nur in Zusammenarbeit mit den Anwendern können wir zielgenau die Produkte konzipieren, die der Markt braucht.



Wir suchen Partnerschaft!



„Jedermann will einen Freund haben, aber niemand gibt sich die Mühe, auch einer zu sein.“ (Alfred Kerr)



Unser Verständnis partnerschaftlicher Zusammenarbeit beruht auf dem Respekt vor der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Wir wünschen uns dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden, geprägt von Vertrauen, gegenseitiger Wertschätzung und Hilfestellung. Wir werden alles für Sie tun, was man auch für einen Freund tun würde.





