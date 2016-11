Neuer Schlagerpop-Song "Vielleicht" mit einer bewegenden Liebesgeschichte / Ab 25.11.2016 auf allen Downloadportalen erhältlich

Gemeinsam mit Jogl Brunner geht Mirco Clapier neue Wege in der Musik. Den ersten gemeinsam produzierten Schlagerpopsong "Vielleicht" hat der Anröchter Sänger Mirco Clapier für seine verstorbene Ex-Freundin Anja geschrieben. Eine ganz persönliche, tiefgehende Liebesgeschichte zweier Seelenpartner. Mirco erklärt traurig: "Ich habe Anja wirklich geliebt. Wir waren vor etwa 10 Jahren zusammen. Wir fühlten uns wie Seelenpartner, obwohl wir charakterlich so verschieden waren, was letztendlich auch zur Trennung führte. Aber wir kamen - seelisch - nie voneinander los." Das Erlebnis ihres plötzlichen, unerwarteten Todes verarbeitet Mirco mit der Komposition von „Vielleicht“. Warum ein Liebeslied den Titel "Vielleicht" trägt, erläutert Clapier so: "Vom ersten Moment an waren wir uns vertraut und hatten das Gefühl, als würden wir uns schon immer kennen. Wir fühlten uns seelenverwandt. Orte, an denen wir zum ersten Mal waren, kannten wir schon. Wir fragten uns immer, ob wir vielleicht schon einmal zusammen waren. Vielleicht in einem früheren Leben? Darum heißt der Song 'Vielleicht', weil man die Antwort nicht wirklich wissen kann."



Mirco Clapier schrieb den Song eigentlich als Ballade, allerdings wurde während der Produktion mit Jogl Brunner ein Schlagerpop-Song draus. "Ich schickte Jogl die Komposition als mp3-Version. Mit viel kreativem Freiraum entwarf Jogl ein Schlagerpoparrangement, auf das ich sofort einging. Ich denke auch, dass Anja diese Version besser gefallen hätte, denn das Thema an sich ist schon wehmütig genug. Vielleicht freuen sich aber auch ihre Mum und ihre Schwester über den Song. Zu Anjas Familie habe ich bis heute noch Kontakt." erklärt Mirco.



Der Musikproduzent des Anröchter Musikers ist jedem Schlagerfan ein Begriff. Als Duo Brunner&Brunner waren die Brüder Jogl und Charly Brunner 20 Jahre erfolgreich. Sie verkauften über 7 Millionen Platten und erhielten 10 Mal die "Goldene Stimmgabel", den Echo, sowie den Amadeus-Award. Top-Hits wie "Bis in alle Ewigkeit", "Weil dein Herz dich verrät", "Du bist alles auf dieser Welt" oder "Wir sind alle über 40" führten Brunner&Brunner zum ganz großen Musik-Erfolg. Seit der Trennung von Brunner&Brunner 2010 gehen die zwei musikalisch getrennte Wege: Charly Brunner mit Simone Stelzer als neue Duo-Formation und Jogl Brunner als Solokünstler. Nach 4-jähriger Musikpause startete Jogl 2015 sein Comeback mit dem Album „Lebenslust“ und ist als Jogl Brunner wieder fester Bestandteil in der Schlagerszene. Mirco Clapier erläutert: "Ich freue mich tierisch, dass Jogl meine Musik produziert. Einen besseren und erfahreneren Musiker gibt es für mich nicht. Seine Musik hat Spirit und Power."



Alle Schlagerfreunde dürfen also auf einen neuen Schlagerpop-Titel mit modernem Klangbild gespannt sein. Dieser Song hat eine bewegende Liebesgeschichte und fordert die Musikhörer garantiert zum Tanzen auf. Auch in Zukunft plant Mirco Clapier alle seine Songs mit Jogl Brunner zu produzieren. Veröffentlicht wird die Musik über SPINNUP - Universal Music Group.



Zur Veröffentlichung der Single gibt es ein Musikvideo. Die Dreharbeiten realisierte die Filmproduktion ZOOMFAKTOR (Michael Stenger). Es wurde in Rüthen gedreht. Die VÖ des Musikvideos ist am 28.11.2016



Mirco Clapier verriet, dass er sich im November für einen Monat auf Lanzarote zurückzieht. Dort macht der Sänger und Musiker nicht nur Urlaub, sondern wird seine Gitarre mit im Gepäck haben und intensiv an neuen Songs schreiben.

