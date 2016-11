Pharaonen-Dinner-Show in Binz auf Rügen

Schlangengift & Eselsmilch: Kleopatra geht baden!Komödie in drei Akten von Wolfram ChristUnter dem Motto „Schlangengift und Eselsmilch: Kleopatra geht baden!“ entführen die „comediantes“, ein junges Ensemble von engagierten Schauspielerinnen und Schauspielern aus ganz Deutschland, die Dinnershow-Gäste in das Reich der Pharaonen am Nil. In der Komödie in drei Akten von Wolram Christ mit Kristin Hörmann kehrt Kleopatra, die schönste Frau aller Zeiten, aus der Unterwelt zurück und landet in der Gegenwart im Restaurant „plattdüüütsch“ des Centralhotels Binz . Heraufbeschworen ausgerechnet von einer eher erfolglosen, drittklassigen Magierin. Kleopatra rekonstruiert auf unterhaltsame Weise ihr Leben, ihren Erfolg, ihre Liebschaften und ihre Vorliebe zu einem entspannenden Eselsmilch-Bad.Die fröhliche Auferstehung der Schönheit wird neben dem köstlichen 4-Gänge- Dinner mit einem Schleiertanz zelebriert, bei der die Mithilfe der anwesenden Damen gewünscht ist. Viele weitere Überraschungen erwarten die Gäste im Restaurant „plattdüütsch“ im Centralhotel Binz zu diesem kulturellen und kulinarischen Highlight.Das Restaurant „plattdüütsch“ im Centralhotel Binz befindet sich direkt in der Hauptstraße des Ostseebades und verwöhnt seine Gäste mit kulinarischen Leckereien der vorpommerschen Küche – heimische Spezialitäten von Fisch und Fleisch. Das Land der Insel Rügen mit Ostsee und der Boddenlandschaft rund um Rügen bietet einen großen Fischreichtum. Darüber hinaus bestimmen Felder, Wiesen und Wälder den Speisezettel im Wechsel der Jahreszeiten. Wenn Sie auf der Suche nach der charakteristischen plattdeutschen Küche sind und diese modern und kreativ zubereitet genießen wollen, dann ist das Restaurant „plattdüütsch“ ein Muss für Sie.Die „comediantes“ sind ein junges Ensemble mit engagierten Schauspielerinnen und Schauspielern aus ganz Deutschland. Zusammengestellt von Autor und Regisseur Wolfram Christ, feierte die Truppe während der Berliner Fashion Week 2012 in der Kulturbrauerei erste Erfolge mit ihrer Parodie „Der Modezar“. Kurz darauf folgte ihr musikalisches Comedy-Programm „Schön & Biest GMBH: Der Prinz bist Du!“ Tourneen führten die jungen Komödianten, Musiker und Musical-Darstellerinnen in der Saison 2012/13 durch Berlin/Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Anfang 2013 brachten sie ihre Komödie „Die Bombe“ in Sachsen auf die Bühne.Aufgrund mehrerer Nachfragen entwickelte Autor und Regisseur Wolfram Christ im Sommer 2013 die erste Solo-Dinner-Show für kleine und mittelgroße Restaurants. Was folgte, war eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte, die nun, in der Saison 2016/17, erstmals ins Reich der Pharaonen am Nil führt. www.comediantes.de im Centralhotel BinzHauptstraße 1318609 Ostseebad BinzTel. 03 83 93 / 3460