Adventskalender mal anders: „Helfen und gewinnen“ statt Schokolade zu Weihnachten

Der Weihnachtskalender versüßt die Adventszeit nicht wie viele andere Adventskalender mit kalorienreicher Schokolade, sondern mit der Chance auf einen von über 300 Gewinnen im Wert von über 13.000 Euro: Hinter den 24 Türchen verbergen sich von Rügener Unternehmen gestiftete Restaurantgutscheine, Ausflugstickets oder Gutscheine für Wellnessanwendungen. Als Hauptpreis winkt dreimal das Arrangement „Kleine Auszeit“ in der Juniorsuite im Cliff Hotel Rügen in Sellin für je zwei Personen – mit allerlei Extras im Wert von je 570 Euro.Und der Adventskalender kann noch mehr: Der Reinerlös der Aktion geht an Kinder- und Frauenprojekte auf der Insel Rügen. So werden neben fünf Kindergärten und der Kinderfeuerwehr Rügen auch Projekte zu den aktuellen Themen - u.a. Umweltbildung für Kinder und Ambulanter Kinderhospizdienst - bedacht. Für 5 Euro sind die Kalender im November bei über 50 Unternehmen auf der Insel Rügen sowie im Internet unter www.kauf.apmarketing.de zu haben. Bezahlt wird bequem per PayPal – das Ganze für 5 Euro pro Kalender zzgl. Porto und Verpackung. Der Versand erfolgt umgehend. Die Verkaufsstellen sind auf der Internetseite des Clubs unter www.clubinselruegen.soroptimist.de einsehbar.Die insgesamt 3.500 Kalender, die in diesem Jahr ein romantisch-winterliches Bild des Fotografen Christian Thiele und der Tourismuszentrale Rügen ( www.ruegen.de ) zeigen, sind durchlaufend nummeriert und funktionieren nach dem Prinzip klassischer Adventskalender: Hinter den 24 Türchen werden die jeweiligen Tagesgewinne genannt. Täglich werden eine oder mehrere Gewinn-Nummern gezogen, die einer Nummer auf einem Kalender entsprechen. Gewinn-Nummern und Tagespreise werden täglich in der lokalen „Ostsee-Zeitung“ und auf der Homepage vom Soroptimist Club Insel Rügen sowie wöchentlich im „Ostsee-Anzeiger“ / „Rüganer Anzeiger“ veröffentlicht. Wer gewonnen hat, erhält gegen Vorlage des Kalenders mit der jeweiligen Nummer den Gewinn bzw. einen entsprechenden Gutschein.So schlägt man dem schlechten Gewissen in der Vorweihnachtszeit gleich ein doppeltes Schnäppchen: indem man mit 5 Euro Gutes tut und zugleich 24-mal die Kalorien spart, die sich sonst hinter den Türchen eines Adventskalenders verstecken.Der gemeinnützige Förderverein Soroptimist Insel Rügen e.V. ist Veranstalter dieses Gewinnspiels und gibt den beliebten „Adventskalender“ bereits seit 2008 heraus.Im Soroptimist Club Insel Rügen engagieren sich 23 Frauen ehrenamtlich für Menschen, die Hilfe brauchen. Der 1999 gegründete Club Soroptimist Insel Rügen e.V. ist Teil von Soroptimist International, der weltweit größten und einflussreichsten Serviceorganisation berufstätiger Frauen.