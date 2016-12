Abenteuer Golf in Göhren auf Rügen - Minigolf direkt am Ostseestrand auf Deutschlands größter Insel

Direkt am Hauptstrand von Göhren erwartet alle Urlauber und Gäste des Ostseebades eine wohl einzigartige Abenteuer-Golf-Anlage. Mit Blick auf die nahegelegene Ostsee wird der Ball auf 10 bis 16 Meter langen, naturidentischen und spannend modellierten Rasenbahnen gespielt. Leichte Geländeverformungen und Hindernisse erschweren es mit möglichst wenigen Schlägen zum Ziel zu gelangen.Abenteuergolf klingt daher nicht nur abenteuerlich, sondern ist es auch. Auf neun Spielbahnen reist der Ball vom Abschlag bis zum Loch – doch bis dahin ist ein weiter Weg. Es gilt viele schwierige Hindernisse wie etwa ein Piratenschiff oder ein Floß zu überwinden, sich entlang von Sehenswürdigkeiten der Insel zu schlängeln und kleine künstliche Bäche zu überwinden. Kindern und Erwachsenen bereitet neben der Freude am Golfspiel auch der Rasende Roland als Modell-Gartenbahn viel Spaß. Fleißig durchquert Rügens 120 Jahre alte Dampflok die abenteuerliche Attraktion und hält regelmäßig an den Bahnhöfen Putbus, Binz, Sellin und Göhren an. Die leicht zugängliche Golfanlage direkt an der Bernsteinpromenade, links neben der Göhrener Seebrücke, ist außerdem rollstuhlgerecht konzipiert.Der Norddeutsche Rundfunk war bei uns auf der Golfanlage im Ostseebad Göhren. Den unterhaltsamen Fernsehbeitrag der NDR-Nordtour können Sie sich auf YouTube ansehen:Der Moderator Sascha Hingst besuchte 2016 mit dem rbb Fernsehen die Minigolf-Anlage unter dem Motto "Abenteuer Rügen und und Hiddensee":Die Abenteuer-Golf-Anlage in Göhren auf Rügen ist mittlerweile schon eine kleine Berühmtheit geworden. Dieses Mal war der Lokalsender Rügen-TV zu Besuch am Göhrener Strand und hat folgenden TV-Beitrag veröffentlicht:Hinweis: Die Mini-Golf-Anlage ist bis zum 1. April 2017 geschlossen.Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.abenteuergolfnord.de 18586 Göhren, links der SeebrückeTel. 0170 / 8018691ab dem 1. April 2017 bis 31. Oktober 2017 tägl. zwischen 10 - 20 Uhr geöffnet,nur bei starkem Regen geschlossenOnline-Shop: http://kauf.apmarketing.de