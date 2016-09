Grippeschutz 2016: Das sollten Sie wissen

A/California/07/2009 (H1N1) pdm 09-ähnlicher Stamm

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-ähnlicher Stamm

B/Brisbane/60/2008-ähnlicher Stamm (Victoria-Linie)

Eine Grippe wird nicht von Erkältungsviren, sondern von sogenannten Influenza-Viren verursacht! Wie können Sie aber unterscheiden, ob Sie sich eine Erkältung eingefangen haben oder tatsächlich an einer Grippe erkrankt sind? Es gibt einige deutliche Unterschiede: Typisch ist zum Beispiel, dass die Grippe sehr plötzlich beginnt, während eine Erkältungskrankheit schleichend anfängt und sich oft über Tage ankündigt. Dazu kommt bei einer Grippe oft ein schweres Krankheitsgefühl mit hohem Fieber, Kopf-, Hals und Gliederschmerzen. Bis man wieder auf den Beinen ist, dauert es meist deutlich länger als bei einer einfachen Erkältung.Haben Sie eine aktuelle Schutzimpfung erhalten, ist die Gefahr, an einer Grippe zu erkranken, deutlich herabgesetzt; ausgeschlossen ist sie aber nicht. Wegen der zahlreichen Virusstämme, die sich auch kurzfristig verändern können, bieten die gängigen Grippeschutzimpfungen guten, aber keinen hundertprozentigen Schutz. Auch wenn man eine Grippe überstanden hat, muss man sich trotzdem jährlich impfen lassen. Die Viren treten in jedem Jahr mit einer neuen Variante auf. Die Abwehrstoffe, die der Körper nach der Impfung im vergangenen Jahr gebildet hat, helfen jetzt nicht mehr. Die genaue Zusammensetzung des aktuellen Impfstoffes wird jedes Jahr von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegt. Der aktuelle Influenzaimpfstoff für 2016 setzt sich gemäß der Empfehlungen der WHO und des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) aus den Antigenen weltweit zirkulierender Varianten folgender Viren zusammen:Vor Erkältungen schützen die Impfungen allerdings nicht!Wer sich laut ARAG Experten in jedem Fall impfen lassen sollte, das sind ältere Menschen über 60, Menschen mit chronischen Krankheiten, zum Beispiel Herz- oder Lungenkrankheiten oder Diabetes, dann auch Schwangere und alle Menschen mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko, also zum Beispiel medizinisches Personal, Busfahrer, Lehrer, Erzieherinnen. Frühzeitiges Impfen ist sinnvoll, da es ungefähr zwei Wochen dauert, bis der Impfschutz aufgebaut ist. Wenn Sie sich zu einer Impfung entschlossen haben, lassen Sie sich am besten noch heute einen Termin geben.Download des Textes und verwandte Themen: https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/sport-und-gesundheit/