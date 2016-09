Hochwasserhilfe aus der Ökoszene

Die BioSüd nahmen Karin Romeder und Thomas Börkey-Biermann zum Anlass, das beim Großhändler Ökoring eingegangene Spendengeld an Johann Priemeier, Inhaber der beim Jahrtausend­hochwasser in Simbach schwer geschädigten Antersdorfer Mühle, zu übergeben. „Jede Solidaritätsbekundung und jede Spende macht uns Mut, die Herausforderung anzunehmen und unsere traditionsreiche Mühle neu aufzubauen“, sagte Johann Priemeier und bedankte sich für die Geste aus der Ökoszene.

Über die Antersdorfer Mühle GmbH & Co. Vertriebs KG

Die 1884 erbaute Antersdorfer Mühle in Simbach am Inn wird von der Familie Priemeier seit 40 Jahren in enger Zusammenarbeit mit regionalen Bauern und dem Verband Biokreis ausschließlich biologisch bewirtschaftet. Unter der Marke "Antersdorfer Mühle" werden nicht nur hervorragende Getreide und Mehle angeboten, sondern auch feine Müslis, delikate Fertiggerichte für die schnelle Küche und am Trend orientierte innovative Produkte.

