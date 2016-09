Antersdorfer Mühle Mitglied im BNN

Seit dem 1.9.2016 ist die Antersdorfer Mühle, Simbach, offizielles Mitglied im Bundesverband Naturkost Naturwaren e.V.



Die Mitgliedschaft im BNN ist für Johann Priemeier, Inhaber der Mühle, ein weiterer und wichtiger Punkt zur Umstrukturierung seines Unternehmens in Richtung Fachhandel.



„Der BNN ist für uns, die wir seit knapp 40 Jahren biologisch und regional arbeiten, die ideale Interessensvertretung“, so Johann Priemeier.“ Im Einklang mit den BNN-Mitgliedern den Fachhandel zu stärken ist eine gute Aufgabe, der wir uns gerne stellen.“

Über die Antersdorfer Mühle GmbH & Co. Vertriebs KG

Die 1884 erbaute Antersdorfer Mühle in Simbach am Inn wird von der Familie Priemeier seit 40 Jahren in enger Zusammenarbeit mit regionalen Bauern und dem Verband Biokreis ausschließlich biologisch bewirtschaftet. Unter der Marke "Antersdorfer Mühle" werden nicht nur hervorragende Getreide und Mehle angeboten, sondern auch feine Müslis, delikate Fertiggerichte für die schnelle Küche und am Trend orientierte innovative Produkte.

