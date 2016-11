Neue Weihnachtsgrußkarten der AMSEL

Die ausdrucksstarken Karten im DIN C6-Format gibt es als Grußkartensets mit sechs weihnachtlichen Motiven und passenden Kuverts zum Preis von 7,50 Euro oder können von Firmen nach eigenen Wünschen individualisiert werden. Ein detailliertes Datenblatt mit allen verfügbaren Motiven und einer Preisübersicht gibt es im AMSEL-Shop auf Mit den Grußkarten der AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankte, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., können gute Wünsche zu Weihnachten mit einem guten Zweck verbunden werden. Seit 1974 steht AMSEL Menschen mit Multipler Sklerose (MS) und ihren Angehörigen in Baden-Württemberg in jeder Phase der Erkrankung als starker Partner zur Seite. Der Verkauf der Grußkarten, die von MS-Erkrankten gestaltet wurden, trägt dazu bei, dass AMSEL diese notwendige Hilfe weiterhin leisten kann.Die ausdrucksstarken Karten im DIN C6-Format gibt es als Grußkartensets mit sechs weihnachtlichen Motiven und passenden Kuverts zum Preis von 7,50 Euro oder können von Firmen nach eigenen Wünschen individualisiert werden. Ein detailliertes Datenblatt mit allen verfügbaren Motiven und einer Preisübersicht gibt es im AMSEL-Shop auf www.amsel.de/shop oder direkt auf Nachfrage beim AMSEL-Landesverband, Tel. 0711-69786-0, E-Mail: kommunikation@amsel-dmsg.de

AMSEL e.V., Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V.

AMSEL - wer ist das?

Die AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden- Württemberg e.V. ist Fachverband, Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung für MS-Kranke in Baden-Württemberg. Die Ziele der AMSEL: MS-Kranke informieren und ihre Lebenssituation nachhaltig verbessern. Der AMSEL-Landesverband hat über 8.600 Mitglieder und 60 AMSEL-Kontaktgruppen in ganz Baden-Württemberg. Mehr unter www.amsel.de



Multiple Sklerose (MS) ist die häufigste Erkrankung des Zentralnervensystems. Aus bislang noch unbekannter Ursache werden die Schutzhüllen der Nervenbahnen wahllos und an unterschiedlichen Stellen angegriffen und zerstört, Nervensignale können in der Folge nur noch verzögert weitergeleitet werden. Die Symptome reichen von Taubheitsgefühlen über Seh-, Koordinations- und Konzentrationsstörungen bis hin zu Lähmungen. Die bislang unheilbare, aber mittlerweile gut behandelbare Krankheit bricht gehäuft zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr aus.



MS in Zahlen

16.000-18.000 MS-Kranke in Baden-Württemberg

1,6-1,8 MS-Kranke pro 1.000 Einwohner in Baden-Württemberg

350-400 Neuerkrankungen pro Jahr in Baden-Württemberg

1 Diagnose täglich in Baden-Württemberg

200.000 MS-Kranke deutschlandweit

600.000 MS-Kranke europaweit

2,5 Mio.MS-Kranke weltweit



