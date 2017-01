Aktiv mit Multipler Sklerose

Am Freitag, den 3. Februar, lädt AMSEL e.V. gemeinsam mit den AMSEL-Kontaktgruppen Göppingen und Wernau ab 14.30 Uhr zum Fachvortrag "Aktiv mit MS" ins Uditorium, Ulmer Straße 7, Uhingen ein. Referentin Sabine Lamprecht, Physiotherapeutin, Master of Neurorehabilitation, Fachkompetenzleitung Motorik der Kliniken Schmieder Konstanz, informiert über die Möglichkeiten von gezielter motorischer Aktivität und Bewegungstherapie bei Multipler Sklerose (MS). AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., ist seit 1974 Fachverband, Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation für Menschen mit MS und ihre Angehörigen.Bewegung ist ein wesentlicher Teil des Lebens und trägt in hohem Maße zum persönlichen und gesundheitlichen Wohlbefinden bei. Dies gilt vor allem auch bei MS. Neue Erkenntnisse zeigen, dass sportliche Aktivitäten sich positiv auf die Erkrankung auswirken und einen günstigen Einfluss auf das Immunsystem haben. Ebenso verbessern sich das Körpergefühl, die Kognition, die Zufriedenheit und die Lebensqualität. Darüber hinaus kann spezifisches Training gezielt Symptome verbessern, wie z.B. Spastik, Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht. Die Veranstaltung möchte Anregungen geben, wie Betroffene individuell und gezielt aktiv werden können und was dabei beachtet werden sollte. Ebenso informiert die Referentin über physiotherapeutische und ergotherapeutische Möglichkeiten in der MS-Behandlung.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung bis 20.01. ist erforderlich, beim AMSEL-Landesverband, Tel. 0711/69786-0 oder E-Mail an cornelia.maier@amsel-dmsg.de ist die häufigste entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems. Aus bislang noch unbekannter Ursache werden die Schutzhüllen der Nervenbahnen an unterschiedlichen Stellen angegriffen und zerstört, Nervensignale können in der Folge nur noch verzögert oder gar nicht weitergeleitet werden. Die Symptome reichen von Taubheitsgefühlen über Seh-, Koordinations- und Konzentrationsstörungen bis hin zu Lähmungen. Die bislang unheilbare, aber mittlerweile behandelbare Krankheit bricht gehäuft zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr aus.16.000-18.000 MS-Kranke in Baden-Württemberg1,6-1,8 MS-Kranke pro 1.000 Einwohner in Baden-Württemberg350-400 Neuerkrankungen pro Jahr in Baden-Württemberg1 Diagnose täglich in Baden-Württemberg200.000 MS-Kranke deutschlandweit600.000 MS-Kranke europaweit2,5 Mio. MS-Kranke weltweit