4Sterne Alpsee Camping News aus dem südlichen Allgäu: Ältester Baum im Allgäu ca. 1500 Jahre alt

Die älteste Eibe Deutschlands ist ca. 1000 - 1500 Jahre alt. Sie steht südöstlich von Balderschwang, in 1150 m Höhe. Im Landkreis Oberallgäu. Es handelt sich um eine männliche Doppel-Eibe (Texus-baccata) aus dem kalkhaltigen Nagelfluhboden *) des Tertiärs, dem Eiben auch als Reliktpflanze zugeordnet werden. Aus "unsere Baum-Veteranen" von Hartwig Goerss - Landbuch - entnommen.Wikipedia: Für ihr Alter besitzt die alte Eibe eine sehr vitale Benadelung. Sie bildet an den Stämmen zahlreiche Johannistriebe und trägt jedes Jahr reichlich Früchte.Die Eibe hat eine Höhe von 7 m. Die Stammteile haben einzeln einen Umfang von 2,4 und 2 m.[1] Zusammen mit dem fehlenden Mittelteil ergibt sich ein gedachter Gesamtstammumfang von 8,1 m und ein Durchmesser von 2,6 m.Das Alter eines Baumes können Fachleute relativ genau bestimmen. Eine bekannte Methode ist das Auswerten der sogenannten Jahresringe: Wächst der Baum unter schwankenden klimatischen Bedingungen (beispielsweise bedingt durch den Wechsel der Jahreszeiten), färbt sich der äußere Rand des stetig wachsenden Stamms. So entstehen verschiedenfarbige Ringe. Anhand dieser können Forscher nicht nur das Alter und die Wuchsbedingungen des Baumes in den einzelnen Jahren bestimmen – sie können sogar das Klima einer Region Tausenden von Jahre zurückverfolgen.Auf der Nordseite des Hochgrat bei Steibis gibt es ungewöhnlich viele alte Bäume. Der Naturpark Nagelfluhkette und Oberstaufen Tourismus haben daher eine Wanderkarte mit Beschreibungen zu den acht besonders beachtenswerten Bäumen heraus gebracht.Die ältesten Bäume im Naturpark blicken ins Tal hinunter. In großer Zahl wachsen sie auf Alpweiden und entlang der Bergwerke. Seit Jahrhunderten werden sie von Älplern und deren Vieh viel genutzt: Mächtige Blätterkronen spenden am heißen Bergsommer Schatten für diejenigen, die im Gebirge unterwegs sind. Früher wurde das Laub der Bäume von den Älplern zudem als Einstreu in den Ställen oder als Winterfutter fürs Vieh verwendet. Dass viele der alten Bäume auf Nagelfluhfelsen wachsen, hängt ebenfalls mit der alpwirtschaftlichen Beweidung zusammen: Nur an diesen Stellen sind die Keimlinge vor Verbiss geschützt und können so langsam aber stetig in die Höhe wachsen.Im Allgäu lässt sich leicht die Langsamkeit entdecken und tolle Ausblicke genießen. Ganz nebenbei kann beim sanften Wandern neue Energie in der reichlich vorhanden Natur getankt werden. Nordic Walking auf Trab: Einfach loslaufen und die Freiheit des Augenblicks genießen. Das ist Urlaub: Das Herz weit öffnen "Ein_Atmen und wieder Aus_Atmen" loslassen und jeden Moment intensiv erleben.Zahlreiche Wanderwege führen direkt vom ****Alpsee Wellness Campingplatz bei Immenstadt-Bühl durch den Naturpark, ideal beim Aktivurlaub im Allgäu.Natur - Camper haben eines gemeinsam: "Sie sind Individualisten, denen Freiheit und Unabhängigkeit über alles geht." Mit dem "mobilen Eigenheim" wird losgezogen, um die Welt in ihrer Schönheit zu erfahren. Ob mit Wohnmobil oder mit dem Caravan, dem Camping-Urlauber steht zu jedem Zeitpunkt die ganze Welt in ihrer Faszination offen. Keine andere Art des Reisens bietet ein vergleichbar hohes Maß an Unabhängigkeit und Freiheit. Wo es am schönsten ist, wird so lange verweilt, wie man will. So auch am größten Natursee im Allgäu, in Immenstadt - Bühl.Panoramasauna 90° Schwitzend sitzend in der Panoramasauna und gleichzeitig einen freien Blick auf den Alpsee und die Allgäuer Alpen haben.Finnische Sauna 80° Die finnische Sauna – der Klassiker unter allen Schwitzbädern! “ Sauna” kommt aus dem Finnischen und bedeutet “Raum aus Holz”.Infrarotsauna 60° durch Tiefenwärme wird eine Muskelentspannung erreichtNeben diesen 3 Saunen , darf der Gast Wellnessduschen erwarten. Ein Relaxen im Ruheraum mit bequemen Liegen. Einer kleinen Terrasse zum Erfrischen und ebenso mit einem herrlichen Panoramablick auf den Alpsee.Die Gäste des 4Sterne Campingplatz am Alpsee legen einen hohen Wert auf die Ausstattung und den vielen kleinen Extras die das Campen zu einem wunscherfüllenden Ort machen können. Sehr gefragt sind moderne, saubere Sanitäranlagen, große Waschmaschinen, Stellplatz für die Skier und Trockenraum.Das gesamte Team freut sich über wohlerzogene 4-beinige Gäste auf dem Campingplatz. Über Herzöffner und treue Schmeichelblicken. Auch die treuen Kameraden freuen sich wiederholend den freien Auslauf, Zeit und die Herzlichkeit zu genießen. Weiterhin gibt es schöne leichte Wanderstrecken in den Bergen sowie Einkehrmöglichkeiten für Herr und Hund. Auch für die Pflege hinterher ist gesorgt. Eine eigene Hundedusche erfrischt nach einem langen Tag.Reizvolle Landschaften, bodenständige Menschen und gutes Essen sorgen für den richtigen Wohlfühlfaktor.Luxus der Freiheit direkt am größten Allgäuer Natursee genießenCamping am romantisch schönen Alpsee im Allgäu bietet allen Freiheit suchenden Menschen das Ambiente sich ausleben zu können. Natur, geheime Wanderpfade, Käsereien entdecken, Klettern, Segeln und einiges mehr. Ganz ohne lästigen Termindruck. Rauss aus der Hektik der täglichen Arbeitswelt.Dieser Campingplatz ist sehr beliebt, da Direktlage am größten Allgäuer Natursee.Zur Homepage für Anfragen oder Buchung per Klick auf den Link http://www.alpsee-camping.de Werde Fan auf Facebook, Twitter oder Pinterest - einfach auf die Links klicken https://www.facebook.com/alpseecamping Twitter https://twitter.com/campingalpsee