4Sterne Alpsee Camping News aus dem Allgäu: Romantische Städtereisen im Advent

Für viele Tradition bewusste Menschen beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres. Es ist wieder Christkindlmarkt im Allgäu.Es ist die besinnlichste Zeit des Jahres. Geprägt von Kerzenlicht und Plätzchenduft, Eisblumen am Fenster, geheimnisvollen Weihnachtsgeschichten, klirrender Kälte und romantischen Nächten am lodernden Kaminfeuer. Lebkuchen, Printen, Stollen, Spekulatius, Zimtsterne, Glühwein, und heißer Apfelsaft gehören dazu. Dies sowie Allgäuer Schmankerln gibt es auf den Christkindlmärkten in großer Auswahl und bester Qualität.Die meisten Besucher gehen mit Familie, Freunden oder Arbeitskollegen auf den Weihnachtsmarkt. Singles finden hier vielleicht den lieben Menschen, mit dem sie die Feiertage verbringen möchten. Und manch einer lässt bei einem guten Glas Glühwein die schönsten Momenten des Jahres Revue passieren und freut sich auf die wohl verdiente Weihnachtspause. So ein Christkindlmarkt ist wirklich eine schöne Einstimmung auf die Festtage.Im südlichen Allgäu gibt es einige faszinierende Weihnachtsmärkte. Als sehr romantisch gelten die Weihnachtsmärkte in Kempten, Füssen, Immenstadt und in Wangen. Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern finden Allgäu Liebhaber in Hopferau, Isny, Kißlegg und in Schwangau.Der Kemptener Weihnachtsmarkt, mit einer der schönsten Christkindlmärkte im Allgäu, öffnet am 25. November bis zum 22. Dezember 2016 seine Pforten.Beschaulichkeit und Gemütlichkeit, festlicher Lichterglanz, der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Tannengrün werden das Bild auf dem historischen Kemptener Rathausplatz bestimmen.Freitag, 25.11. bis Donnerstag, 22.12.2016Freitag und Samstag von 12.00 bis 21.00 UhrBesucher erleben das weihnachtliche Kempten im Rahmen einer Weihnachtsführung durch die Stifts- und Reichsstadt Kempten oder lauschen den Gedichten von Jochen König bei seiner Weihnachts-Lesung. Kinder können im Weihnachtspostamt ihre Wünsche direkt an das Christkind schicken.Der romantische Christkindlesmarkt in Immenstadt lädt ab dem 25. bis einschließlich dem 27. November 2016 zu besinnlichen Stunden ein.Im kleinen Städtle reihen sich liebevoll geschmückte und feinduftende Marktstände. Das vielseitige Warenangebot erstreckt sich von Handgemachtem wie Christbaumschmuck und Gestecke über Werke aus Holz, Stoff und Wolle.Für die Genussfreuden bietet der kleine, gemütliche Weihnachtsmarkt echte Allgäuer Spezialitäten und ganz besondere kulinarische Leckerbissen. Sehr beliebt sind hierbei Glühwein in unterschiedlichen Variationen sowie die Feuerzangenbowle.Im historischen Ambiente des Stadtschlosses erwarten die Besucher Tradition und Kunsthandwerk. Ausgewählte Handwerker aus der gesamten Oberallgäuer Region präsentieren ihre selbst entworfenen und gefertigten Handarbeiten. Dort können Kinder und Erwachsene auch einen ganz besonderen Winterspaß erleben.Im Schlosshof darf der Besucher eine 10 x 20 m große Kunsteisbahn erwarten. Ein einmaliges Eislaufvergnügen in mitten dem historischen Städtchen.Verschiedene Musikgruppen sorgen ihrerseits für eine herzberührende Weihnachtsstimmung.Bezaubern lassen und die besinnliche Atmosphäre des Christkindlesmarkt in Immenstadt genießen, lautet erneut der diesjährige vorweihnachtliche Impuls für Einheimische und für Urlaubsgäste.Der Alpsee Wellness Camping**** ist das kleine Naturparadies direkt am Alpsee liegend. Ob zum Wandern oder Schneeschuhwandern, im Allgäu ist Spaß, Erholung und frische Alpenluft immer garantiert. Gerade zur Weihnachtszeit werden die Weihnachtsmärkten sowie der Winterzauber der Allgäuer Alpen besonders genossen und verleiten zum Träumen. So fällt es leicht sich gegenseitig Geschichten zu erzählen oder die tiefe Freude zu verspüren, in große strahlende Kinderaugen zu schauen.Die Weihnachtsmarkt-Pauschale lässt sich leicht mit aktiven oder genüsslich sinnlichen Wintermöglichkeiten kombinieren. Auf jeden Fall fest einen Ausflug zu den Weihnachtsmärkten rund um die Region Alpsee - Grünten einplanen. Weihnachtliche geführte Kapellenwanderungen, Fackelwanderungen und vieles Anderes sind geboten.Als Zusatzbonus enthält die Weihnachtsmarkt-Pauschale ein kostenloses Saunieren. Das bedeutet entspannen in der Ruheoase mit Blick auf den großen Natursee und die Allgäuer Bergwelt. Ein Erfrischen und Auftanken mit eigens hierfür erstellten Energieduschen. Sich wieder Konzentrieren und Aufatmen können ist ein kleiner Nebeneffekt.Den Luxus der Freiheit genießen auf dem Allgäuer Campingplatz am größten Natursee. Sauna, Aktivduschen, Massagen, frische klare Alpenluft, in Fußnähe Langlaufloipen, nah zu den Pisten, zum Rodeln, Schneeschuhwandern und vieles mehr.4-Sterne Alpsee Wellness Camping im Allgäu, eMail mail@alpsee-camping.de Homepage http://www.alpsee-camping.de Facebook https://www.facebook.com/alpseecamping