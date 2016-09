4*Sterne Alpsee-Camping News aus dem Allgäu: Du und Dein Team - Furchtlos gegen den Wächter des Allgäus - Richter der Stafetten

Nach einer Pause im vergangenen Jahr findet die Internationale Grünten-Stafette" heuer wieder zum traditionellen Termin Anfang Oktober statt. Max Uhlemayr vom Ausrichter TSV Burgberg: "Der Grünten bietet alles, was es für ordentliche Laktat-Duschen, Bauchkribbbeln und spannende Wettkämpfe benötigt".Auswärtige Teilnehmer sind sehr willkommen. Werden sie es dieses Jahr schaffen, die in den letzten Jahren dominierenden Lokal-Matadore herauszufordern und den Pokal zu entführen? Oder gehört das Allgäu weiterhin den Allgäuern?Ein 1.783 Meter hoher Bergrücken der Allgäuer Alpen stellt sich in den Weg der Stafetten. Diesen gilt es zu erobern, zu erstürmen, zu erklimmen. Zu Fuß, mit dem Rad. Bergauf, bergab, rennend, kletternd, leidend.Fühle esEin Event, sechs Sportarten, unendlich viele Momente. Am 1. Oktober 2016 in Burgberg im AllgäuSechs Männer bilden ein Team. Gemeinsam mit Freunden und Team-Kollegen kämpfst Du bei der Grüntenstafette um Ruhm und Ehre.Sechs Frauen bilden zusammen ein Damenteam.Eine Mixed-Stafette besteht aus mindestens drei Frauen. Die einzelnen Teildisziplinen können untereinander aufgeteilt werden.Eine spezielle Ehre erhalten die Sieger in den unterschiedlichen Kategorien. Dennoch kann sich jeder Teilnehmer als Helden wahrnehmen und wird auch als Held gefeiert werden. Denn jeder Einzelne hat etwas ganz besonderes geleistet.Die schon legendäre Heldenfeier ist der krönende Abschluss eines denkwürdigen Tages. Nachdem alle Teams das Ziel erreicht haben, feiern abends Athleten, Freunde, Zuschauer und Helfer gemeinsam und stoßen auf den Saisonabschluss an.Um 18.00 Uhr startet die Siegerehrung. Die schnellsten Männer, Frauen und Mixed Stafetten dürfen sich unter tosendem Applaus über tolle Preisen freuen.Danach darf das Tanzbein und von den Heldentaten des Tages berichtet werden.Online-Anmeldungen unter http://www.gruentenstafette.com/anmeldung Einen traumhaft schönen farbenprächtigen Herbsturlaub 2016 sowie traditionelle Feierlichkeiten mit Musik und Tanz und allerlei kulinarischen Leckereien zu den sportlichen Ereignissen erleben."Ein Leben ohne Hund ist möglich aber sinnlos" pflegte schon Loriot zu sagen. Deshalb haben freiheitsliebende Camper beim Urlauben ihre treuen Fellnasen mit dabei.Ob auf zwei Beinen oder vier Pfoten, ob alleine, mit dem Partner, Freunden oder der Großfamilie, der beliebte 4Sterne-Campingplatz am größten Natursee des Allgäu bietet ausreichend Auslauf und traumhaft schöne „ent“spannende Erholungstage mit ausreichend BewegungsfreiheitDie malerische Lage am größten Natursee im Allgäu, verbunden mit dem Komfort eines 4-Sternen Urlaubes, bietet den Gästen des Campingplatzes sowie ihren vierbeinigen Lieblingen ungezwungenen Momenten ohne Zeitplan.Extremsport - Laufen - Wandern - Bergsteigen - Klettern - Nordic Walking - Inline-Skating - Mountain-Biking - Genusssradeln - Fliegen - Bogenschießen - Eiskunstlaufen - Wintersportarten. Alles ist im südlichen Allgäu möglich.Camping am romantisch schönen Alpsee im Allgäu bietet allen Freiheit suchenden Menschen das Ambiente sich ausleben zu können. Natur, geheime Wanderpfade, Käsereien entdecken, Klettern, Segeln und einiges mehr. Ganz ohne lästigen Termindruck und rauss aus der Hektik der täglichen Arbeitswelt. Die Devise bei diesem 4-Sterne Campingplatz am Alpsee lautet: „Ausgleich und Loslassen mit modernem Komfort zu verbringen.In malerischer Lage direkt am See hat jeder Camper genügend Platz, um ungestört die schönsten Tage im Jahr zu verbringen. Hier tanken nach Ruhe suchende Kraft und neue Energie. Ein eigener Wellnessbereich sorgt mit seinen unterschiedlichen Saunen und Infrarotkabinen für eine wohlige Tiefenentspannung.Ganz besonders im Ruhebereich mit atemberaubendem Panoramablick auf den See, kommt auch ein gestresster Mensch wieder ganz zu sich selbst.eMail: mail@alpsee-camping.de, Homepage: alpsee-camping.de Facebook https://www.facebook.com/alpseecamping