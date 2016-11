Stammzellen-Typisierungsaktion während der Personalversammlung der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt

Jedes Jahr erkranken einige tausend Menschen an Leukämie. Eine Erkrankung, die jederzeit jeden treffen kann. Tatsächlich Betroffene sind für jede Hilfe dankbar.



Auch ohne konkreten Anlass wollte die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt auf die Möglichkeit der Registrierung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) aufmerksam machen.



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt konnten sich parallel, zur halbjährlich stattfindenden Personalversammlung, an der Aktion beteiligen und eine Stammzellen-Typisierung durchführen lassen.



Die durchgeführte Typisierung war ein Erfolg auf ganzer Linie. Aus dem Kreise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, welche sich an der Aktion beteiligt hatten, konnten über 35 neue potentielle Spenderinnen und Spender für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) gewonnen werden.



Durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen wurde der beachtliche Betrag in Höhe von 700,00 € eingenommen. Dieser Erlös der Veranstaltung wird als Spende an die DKMS überwiesen.

