Am kommenden Mittwoch, den 09. November 2016, bietet die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Karlsruhe, einen Informationsabend speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an.



Die demografische Entwicklung und die damit verbundene Personalgewinnung und -entwicklung, die Globalisierung und der technologische Fortschritt sind Themen, mit welchen sich die Unternehmen täglich auseinander setzen müssen. Die Veranstaltung „Attraktive Stadt – Attraktive Arbeitgeber“ greift diese Themenfelder auf und lädt interessierte Unternehmensvertreterinnen und –vertreter zum Gespräch ein.



Neben den individuellen Beratungsmöglichkeiten wird das umfassende Leistungsportfolio der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt und der Wirtschaftsförderung Karlsruhe an Themeninseln vorgestellt. Die Informations- und Beratungsstände der Deutschen Rentenversicherung, der Kontaktstelle Frau und Beruf, der Fachkräfteallianz Technologieregion Karlsruhe und der Netzstrategen runden das Angebot ab.



Zur Veranstaltung, welche am 9. November 2016 zwischen 16 und 19 Uhr im Foyer der Agentur für Arbeit in der Brauerstrasse 10 stattfindet, sind alle Vertreterinnen und Vertreter insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen aus Karlsruhe eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers