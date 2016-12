Ganz einfach mit sich ins Reine kommen

Es gibt wahrscheinlich nur wenige Menschen, die noch nie eine Nachricht „tief ins Herz getroffen“ hat oder denen etwas „wie ein Stein auf der Seele“ lag. Sprichwörtlich beschrieben wir damit die Wechselbeziehung zwischen Lebenssituationen, Gefühlen und körperlichen Reaktionen. Und es ist wahr: Empfindungen können seelische und körperliche Resonanzen provozieren – im Negativen wie im Positiven. Aus diesem Wissen heraus sind die feinen, rein pflanzlichenentwickelt worden: Modulatoren von inneren Konflikten.werden traditionell schonend von Hand in der renommierten Original Bachblüten-Manufaktur von Julian Barnard in England als Essenzen und Globuli hergestellt. Jede derstellt einer konkreten negativen Emotion einen natürlichen Antagonisten entgegen. Man muss es ausprobiert haben um zu verstehen: Den Weg aus dem Sog unangenehmer Gefühle heraus zu finden und die innere Balance zurück zu gewinnen, kann ganz einfach sein. Viele Menschen begleitet beispielsweise„Exam“ bei der Bewältigung von Situationen, in denen es auf einen ruhigen und klaren Kopf ankommt.Was machtso besonders? Vielleicht ist es die konkrete Auseinandersetzung mit der Lehre des Bachblüten-Entwicklers Edward Bach, vielleicht die Art der Bio-Pflanzengewinnung, vielleicht die exklusive Herstellung der Muttertinkturen aus wildwachsenden Beständen. Auf jeden Fall scheinenden Nerv innerer Gefühlsunruhen zu treffen. Die 38aus der Manufaktur von Julian Barnard lassen sich in 12 Charakterzug-, 7 Verfassungs-und 19 Gemütszustand-unterteilen. Wenn jemand beispielsweise vom Charakter her stark besitzergreifend, fordernd und selbstbezogen ist, kann die-Essenz „Chicory“ als Antagonist Fürsorge und Liebe für andere entgegen setzen. Oder wenn die aktuelle Verfassung nach einer größeren Herausforderung in anhaltender Müdigkeit mündet, kann die-Essenz „Olive“ das Gefühl von Ausgeruhtheit und Getragensein dagegen setzen. Ein Beispiel für einen Gemütszustand: Wenn man ohne naheliegenden Grund schnell betrübt ist, kann die- Essenz „Mustard“ zu mehr Zuversicht führen. Es ist faszinierend, wie dieauf emotionale Bedürfnisse eingehen. Seit Generationen erleichtern sie vielen Menschen den Weg aus emotionalen Tiefs und Unzufriedenheit mit sich selbst. Klinisch ist der Wirkungsnachweis noch nicht erbracht, der gefühlte Effekt lässt sich jedoch nicht übersehen.Neben den einzelnenhat Julian Barnard auch Spezialitäten entwickelt. Dazu gehört beispielsweise die bekannte Bachblüten-Mischung „5 Flower“, die sich bei starker Beanspruchung bewährt. Die „Nacht“-Mischung bringt Emotionen runter und hilft, das Kopfkarussell zu stoppen und unterstützt einen erholsamen Schlaf. Und die „Exam“-Mischung ist immer dann richtig, wenn es darum geht, bei besonderen Anforderungen zu bestehen.Eine weitere Besonderheit bei densind die Darreichungsformen. Die Muttertinkturen und Mischungen werden in Bio-Cognac als Essenzen hergestellt und in bewährter Weise als Tropfen angeboten. Darüber hinaus werden dieauch in Globuli verarbeitet. Das macht die Anwendung aufgrund der Alkoholfreiheit auch bei Kindern problemlos möglich.– die besonderen Bio-Bachblüten – sind auf Pflanzenkraft beruhende Helfer für die eine oder andere emotionale Schieflage und machen sich positiv bemerkbar, ohne typischen Arzneimittelcharakter zu haben.Eine gute Hilfe, wenn Gedanken und Gefühle dem Körper zusetzen. Für alle, die sich selbst mehr Achtsamkeit entgegenbringen möchten.