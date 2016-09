Pariser Salon: Opel-Pressekonferenz am 29. September ab 12.15 Uhr

Opel kündigt die mit Spannung erwartete Weltpremiere des neuen, wegweisenden Elektroautos Ampera-e auf dem Pariser Automobilsalon an. Am ersten der beiden vorgeschalteten Pressetage (Publikumstage vom 1. bis 16. Oktober) ist es soweit: Opel-Chef Dr. Karl-Thomas Neumann und sein Team laden ein zurDie Journalisten vor Ort und die Livestream -Nutzer erwartet eine spektakuläre Präsentation. Neben dem Topstar Ampera-e werden dabei die jüngsten Neuzugänge im Opel-Portfolio eine Hauptrolle spielen. Für die Liveübertragung der Pressekonferenz auf Fremd-Websites steht folgender Code zur Verfügung: http://opel.gomexlive.com/... style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"> Nach der Liveübertragung auf unseren Medienseiten wird die gesamte Pressekonferenz als „Konserve“ auf der Medienplattform GOMEX Newsroom und über Satellit abrufbar sein. Darüber hinaus stellen wir „Best Of”-Beiträge zur Verfügung. Dazu gehören Szenen mit Dr. Karl-Thomas Neumann in Aktion genauso wie Impressionen vom Opel-Auftritt in Paris. Fragen zum Timing und zu den Satellitendaten beantworten wir gerne auf Anfrage.