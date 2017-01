Neuer Personaldienstleister ist mit viel Erfahrung in der Schweiz für die Schweiz aktiv

Der a casa personal Verleih ist für alle, die nicht dauerhaft selbst einstellen wollen.

Die a casa personal Vermittlung ist für die, die sofort feste Mitarbeiter suchen.

a casa personal Try & hire ist für alle, die erst nach 90 Tagen Probe entscheiden wollen.

Das a casa personal Headhunting ist für alle, die einen konkreten Suchauftrag haben.

Seit Januar 2017 ist die a casa personal GmbH in der Schweiz für die Schweiz am Start – und bringt gleichzeitig viele Jahre Erfahrung mit. Diese Kombination funktioniert, weil mit Geschäftsführerin Claudia Weisenburger eine Fachfrau die Fäden in der Hand hält, die seit Jahrzehnten in der Personalvermittlung aktiv ist. Genau hier setzt a casa personal mit einem aussergewöhnlichen Konzept für den Personalverleih, die Personalvermittlung und mehr an. Das junge Unternehmen hat sich auf den Gesundheitsmarkt spezialisiert und bietet hier ein umfangreiches Paket an einzigartigen Leistungen.Personalverleih und Personalvermittlung sind an sich kein neues Feld, auf dem sich die a casa personal GmbH bewegt. Neu sind Arbeitsweise und Programm, mit denen das Team um Claudia Weisenburger den Gesundheitsmarkt revolutionieren will. Das a casa Solo-Programm spricht diejenigen an, die ganz klassisch Fachpersonal für eine bestimmte Stelle suchen. Im a casa Duo-Programm sind alle gut aufgehoben, die sehr dringend Fachpersonal suchen und dabei neue Wege gehen wollen. Der a casa Personalnotruf hilft als SOS-Programm, wenn zum Beispiel für eine bestimmte, aber begrenzte Zeit Fachpersonal gesucht wird.Das Konzept hinter allen drei Programmen kommt Kliniken, Heimen, ambulanten Organisationen und anderen Gesundheitseinrichtungen entgegen. Wer auf der Suche nach Fachpersonal im Gesundheitswesen ist, kann mit a casa personal vier Wege gehen:„Wirklich gutes Fachpersonal zu finden ist unsere Stärke.“ zeigt sich a casa personal Geschäftsführerin Weisenburger selbstbewusst. „Basierend auf nachhaltigen Beziehungen zu den verschiedensten Gesundheitseinrichtungen bringen wir ausserdem ein Fingerspitzengefühl mit, das sich nicht lernen lässt.“ Das flexible Team unter dem a casa Dach bringt ab sofort Fachpersonal ins Haus: mit Erfahrung, Engagement und Begeisterung. Wer sich bewerben will, kann alle Informationen und Unterlagen direkt online via www.acasa-personal.ch übermitteln.