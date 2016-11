Im Mittelpunkt der Messepräsentation von 7x7finanz stand die Solarbeteiligung 7x7 Bürgerenergie I. GmbH & Co. KG. Hier können KG-Anteile an Solarparks erworben werden. Solche Beteiligungsmöglichkeiten und Konzepte seien der richtige Weg, um die Energiewende voranzubringen, betonte Franz Alt: „Die Energie der Zukunft ist in Bürgerhand.“Neben der KG-Beteiligung präsentierte 7x7finanz weitere Möglichkeiten grüner Geldanlagen. So stellte Geschäftsführer Andreas Mankel in einem Vortrag die geplanten 7x7 Umweltanleihen vor; damit können Investoren in nachhaltige Immobilien investieren.