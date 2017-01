How To Survive 2 fällt Anfang 2017 über die Konsolen her

Multiplayer! Bis zu 16 Spieler können in das Lager eingeladen werden und 4 können gleichzeitig zusammen spielen.

Das neue, umfangreichere Fertigungssystem ermöglicht den Einsatz von Objekten und Material zur Herstellung hunderter Gegenstände, Werkzeuge und Waffen, die den Spielcharakter und das Basislager verbessern. Lagerbau: Sichern Sie Ihren Unterschlupf, indem Sie aus einer Vielzahl verbesserbarer Fallen, Barrikaden, Hindernissen und Werkstätten wählen, die Ihnen neue Anleitungen liefern und die Herstellung weiterer Materialien und Gegenstände ermöglichen.

505 Games und Eko Software kündigen heute an, dass, der Kooperations-Zombie-Survival-Hit mit Fertigungssystem, im Februar 2017 zum Preis von €14,99 auf PS4 und Xbox One veröffentlicht wird.ist das Sequel zum Smash-Hit, das 15 Jahre nach dem ersten Spiel ansetzt. Die Spieler müssen versuchen, eine ausufernde Zombie-Verseuchung in Louisiana zu überleben, und Teams bilden, um eine Chance zu haben. Sie müssen Ressourcen erbeuten, Werkzeuge und Waffen herstellen, Basislager errichten und mit den vielen schillernden Charakteren interagieren, die die Gegend bevölkern. Die Fans können sich freuen, dass ihr Liebling Kovac, der maskierte Fremde und Autor des allgegenwärtigen Überlebensleitfadens, auch parat steht, um den Spielern zu helfen, die Zombie-Seuche zu überstehen. Immer wachsam bleiben, Überlebende!How to Survive 2 wird im Februar 2017 digital erhältlich sein und kann bereits jetzt im PSN/XBLA vorbestellt werden – tolle Pre-Order Boni warten !