How To Survive 2 bringt Süßes und Saures

505 Games und Eko Software geben bekannt, dass, das kooperative Kult-Zombie-Survival-Spiel mit Handwerkssystem, ein Halloween-Update und einen passenden DLC bekommt.Der Nachfolger des mehrere Millionen Mal verkauftenerschien im September nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase auf Steam und gibt den Spielern nun mit einerSüßes, damit sie Saures verteilen können.Die Überlebenden treffen auf Halloween-infizierte Zombies und können dabei einige einzigartige Gegenstände für ihre Charaktere sammeln.Wer sich schon frühzeitig für die Mission in Schale werfen will, kann außerdem folgendenundJeder DLC enthält: eine Kopfbedeckung, eine Themen-Waffe und ein Haustier.