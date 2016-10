Fit durch die Erkältungszeit So kann man Schnupfen und Co. vorbeugen – Naturheilmittel helfen

Kratzen im Hals oder Schluckbeschwerden, das sind meist die ersten Symptome einer Erkältung. Dabei handelt es sich um eine Infektion der oberen Atemwege – hervorgerufen durch Viren, die in den kommenden Monaten Hochsaison haben. Wer seinem Körper helfen will, sich gegen die Erreger zur Wehr zu setzen, sollte jetzt sein Immunsystem stärken.



Stress schwächt die Abwehrkräfte. Umso wichtiger ist es, ausreichend zu schlafen und sich auch tagsüber Pausen zu gönnen. „Wunderbar entspannen lässt sich zum Beispiel bei einem Spaziergang“, empfiehlt Kerstin Seyffardt, Inhaberin der 1A-GESUND Apotheke in Limbach. Die Bewegung an der frischen Luft rege zudem die Durchblutung an und sei gut für die Schleimhäute.



Ganz wichtig fürs Immunsystem ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung – vor allem Obst, Gemüse und Vollkornprodukte versorgen den Körper mit wertvollen Nährstoffen und Vitaminen. Nicht zu vergessen: Viel trinken, bevorzugt Mineralwasser oder Tee. Manche Teesorten regen das Immunsystem an, zum Beispiel Holunder, Lindenblüten oder Ingwer.



Ungeachtet aller Vorsichtsmaßnahmen kommt fast niemand ganz ohne Schnupfen oder Husten durch die kalte Jahreszeit. „Wenn es Sie erwischt hat, schalten Sie einen Gang runter. Ihr Körper braucht jetzt Ruhe“, rät 1A-GESUND Apothekerin Seyffardt. Außerdem gibt es schonende naturheilkundliche Mittel, die den Heilungsprozess unterstützen und die Beschwerden lindern.



Die 1A-GESUND Apotheken tragen der steigenden Nachfrage nach sanfter Medizin Rechnung – nicht nur in der Erkältungszeit. Unter dem Label 1A-GESUND Natur bieten sie ihren Kunden hochwertige Arzneimittel aus den drei wichtigsten Bereich der klassischen Naturheilkunde: der Phytotherapie, der Homöopathie und der anthroposophischen Medizin.

