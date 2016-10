1A-GESUND macht Online-Bestellung einfacher

In wenigen Schritten werden die Kunden auf www.1a-gesund.de oder auf der Website ihrer jeweiligen 1A-GESUND Apotheke durch den Bestellprozess geführt. Rezepte können entweder als Datei übermittelt werden – zum Beispiel, indem man sie mit dem Smartphone fotografiert – oder die Rezeptdaten werden in ein Online-Formular übertragen.Wer keine Möglichkeit hat, die bestellten Präparate abzuholen, kann sie sich vom 1A-GESUND Kurier nach Hause oder an den Arbeitsplatz bringen lassen, und zwar im gesamten Gebiet von 1A-GESUND. Der Kooperation gehören mehr als 40 Apotheken an. Deren Zusammenarbeit gewährleistet eine optimale Versorgung der Kunden auch im ländlichen Raum. Insgesamt sind etwa 50 Kurier-Fahrzeuge im Einsatz. Sie liefern die gewünschten Medikamente nicht nur am Ort der Bestellung aus, sondern überall dort, wo eine 1A-GESUND Apotheke in der Nähe ist.Der Vorteil gegenüber einer Versandapotheke liegt auf der Hand: Kompetentes Apotheken-Personal betreut die Kunden von der Bestellung bis hin zur Auslieferung oder Abholung. So ist stets eine sachkundige Beratung gewährleistet, und alle persönlichen Daten bleiben uneingeschränkt geschützt.1A-GESUND ist auch in diesem Jahr auf der Expopharm in München. Vertreter der Apothekenkooperation sind von 12. bis 14. Oktober mobil vor Ort. Messe-Hotline: +49 (0) 152 / 26 48 43 30 oder per E-Mail: messe (at) 1a-gesund (dot) de