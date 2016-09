Christoph Dieng wird neuer Chief Risk Officer der NORD/LB

Christoph Dieng (48) wird neuer Chief Risk Officer (CRO) im Vorstand der NORD/LB Norddeutsche Landesbank. Dies hat der Aufsichtsrat der Bank in seiner Sitzung am heutigen Freitag entschieden. Dieng übernimmt damit die Verantwortung für das Kreditrisikomanagement, das Finanz- und Risikocontrolling, das Sonderkreditmanagement und den Bereich Research/Volkswirtschaft der Bank. Er wird seine neue Funktion zum 1. Januar 2017 antreten und damit Thomas S. Bürkle nachfolgen, der zum gleichen Datum den Vorstandsvorsitz der Bank übernimmt.



Dieng leitet bereits seit September 2007 als Chief Credit Risk Officer das Kreditrisikomanagement der NORD/LB. Zudem fungiert er als stellvertretender Vorsitzender des Group Risk Committees des NORD/LB Konzerns. Vor seinem Wechsel zur NORD/LB war der Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt vierzehn Jahre lang in verschiedenen Positionen auf der Markt- und Marktfolgeseite für die Deutsche Bank in Frankfurt, Genf, London und München sowie für die Deutsche Morgan Grenfell in New York tätig.



„Christoph Dieng ist ein ausgezeichneter und erfahrener Risikomanager. Mit ihm haben wir die bestmögliche Lösung für die Funktion des Chief Risk Officers im eigenen Haus gefunden", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende der NORD/LB und Niedersächsische Finanzminister Peter-Jürgen Schneider. „Er kennt die Kreditportfolien der NORD/LB bis ins Detail. Dass die NORD/LB unbeschadet durch die Finanzkrise gekommen ist und auch die weltweite Schiffskrise aus eigener Kraft bewältigen kann, ist nicht zuletzt auch seiner Arbeit und Expertise zu verdanken." Die Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung durch die EZB.

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 179 Mrd. EUR zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Strukturierte Fi-nanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, die Schiffs- und Flugzeugfinanzierung, das Firmenkundengeschäft, die gewerbliche Immobilienfinanzierung, das Kapitalmarktgeschäft sowie Privat-und Geschäftskunden. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg sowie Niederlassungen in Düsseldorf, Hamburg, München, Schwerin und Stuttgart. Außerhalb Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Pfandbriefbank (NORD/LB Covered Bond Bank) in Luxemburg sowie mit Niederlassungen in London, New York, Singapur und Shanghai vertreten.



