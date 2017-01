Am 25. und 26. Januar 2017 veranstalten das Institut für Deutsche Sprache (IDS) und der Lehrstuhl „Germanistische Linguistik“ der Universität Mannheim im Rahmen des Denkwerk-Projekts „Schüler machen Wörterbücher – Wörterbücher machen Schule“ gemeinsame Projekttage mit Vorträgen und Workshops rund um das Thema „Wörterbuch“. Das Projekt wird von der Robert Bosch Stiftung gefördert und dient der Vernetzung und Vermittlung von Wissenschaft.



Den drei teilnehmenden 9. Klassen des Mannheimer Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums wird ein Einblick in die aktuelle geisteswissenschaftliche Forschung ermöglicht. Unter dem Motto „als Schüler kommen und als Forscher gehen“ beschäftigen sich die Schüler(innen) mit den Arbeitsweisen der modernen Linguistik, vor allem mit den Bereichen Korpuslinguistik und korpusbasierte Lexikografie. Außerdem machen sich die Teilnehmenden mit der Wiki-Technologie vertraut. Sie werden selbst aktiv und verfassen in Kleingruppen eigene Wörterbuchartikel zu selbst gewählten Wörtern wie „Flashmob“, „endgeil“ oder „vorglühen“. Im Zuge des Projekts werden darüber hinaus auch öffentlich zugängliche Lehrmaterialien erstellt.



Betreut werden die Schulklassen durch ein wissenschaftliches Projektteam, studentische Mentor(inn)en und Lehrkräfte. Dabei werden Projektpartnerschaften zwischen Wissenschaft und Schule gefördert. Außerdem verändert sich die Rolle der teilnehmenden Jugendlichen – aus passiven Konsument(inn)en werden aktive Produzent(inn)en von Wörterbuchinhalten.



Weitere Informationen unter: http://www1.ids-mannheim.de/lexik/denkwerk.html.

Institut für Deutsche Sprache (IDS)

Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) ist die zentrale außeruniversitäre Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation der deutschen Sprache in ihrem gegenwärtigen Ge-brauch und in ihrer neueren Geschichte. Es gehört zu den 88 Forschungs- und Serviceein-richtungen der Leibniz-Gemeinschaft. Näheres unter: <www.ids-mannheim.de>, <www. facebook.com/ids.mannheim> und <www.leibniz-gemeinschaft.de>.



Der Lehrstuhl "Germanistische Linguistik" gehört zur Philosophischen Fakultät der Universität Mannheim. Die Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls liegen in den Bereichen der Korpuslinguistik, der Internetlexikografie und der multimodalen Analyse von Texten und Diskursen in sozialen Medien. In den Forschungsprojekten des Lehrstuhls arbeiten die wissenschaftlichen Mitarbeiter(innen) mit nationalen und internationalen Partner(inne)n zusammen. Näheres unter: <http://germanistik.uni-maneim.de/... germanistische_linguistik/prof_dr_angelika_storrer/index.html>.

