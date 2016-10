Postbank Finanzassistent: Siri-Funktion vereinfacht Überweisungen

"Hey Siri, überweise 500 Euro an Petra Pfiffig" - ab sofort können Kunden ihre Überweisungen im Postbank Finanzassistent mit Unterstützung von Siri, einer Spracherkennungssoftware von Apple, auf ihrem iPhone vorbereiten. Möglich macht dies jetzt das umfassende Update 10.0 des iOS Betriebssystems. Mit dem Angebot dieser neuen Funktion im Finanzassistenten als eines der ersten Kreditinstitute in Deutschland unterstreicht die Postbank wieder einmal mehr ihren Status als Pionier im mobilen Banking.



Siri fungiert als persönlicher Assistent und bietet dem Kunden eine Alternative zum Eintippen der Empfängerdaten auf dem mobilen Endgerät. Ohne den Finanzassistenten zu öffnen, beauftragt der Kunde mit dem Sprachbefehl "Hey Siri" einen Betrag an einen bestimmten Empfänger zu überweisen. Siri wiederholt die Angaben mit der Bitte um Bestätigung und leitet zum Login des Postbank Finanzassistenten weiter. Nach der Eingabe der Login-Daten inklusive Passwort erhält der Kunde die bereits vorausgefüllte Überweisung angezeigt. Der Postbank Finanzassistent greift dazu auf die Überweisungsvorlagen bzw. auf die Bankkontakte des Kunden zurück und setzt automatisch die entsprechende IBAN ein. Anschließend kann der Kunde die Transaktion mit dem Signaturverfahren Postbank BestSign mobil und seinem Fingerabdruck oder per Passwort freigeben.



"Wir beobachten, dass sich die Kundenerwartungen im Bereich Payment verändern. Um diesem neuen Nutzungsbedürfnis nachzukommen, haben wir uns bereits nach dem Launch der Funktion "Geld anfordern" im Jahr 2014, dem konsequenten Ausbau der Spracheingabe im Postbank Finanzassistent gewidmet. Überweisungen per Spracheingabe zu diktieren gibt es im Finanzassistenten seit 2013. Das i-Tüpfelchen setzen wir nun mit Unterstützung von Siri", so Tobias Ehret, Head of Digital Experience & Innovation der Postbank.



Der Postbank Finanzassistent ist die meistgenutzte Banking-App eines Einzelinstituts in Deutschland (Quelle "App Annie"). Sie erhält zudem seit vielen Jahren sehr gute Kundenbewertungen. In der aktuellen Ausgabe des Computer-Magazins CHIP 10/2016 wurde der Postbank Finanzassistent als beste Banking-App 2016 ausgezeichnet.

