Angst vor dem Zahnarzt: Offen ansprechen statt Termine aufschieben
ZTK Zahngesundheit zeigt, wie ein planbarer Einstieg und passende Hilfen den Praxisbesuch erleichtern können
Angst hat verschiedene Ursachen
Manche Menschen fürchten Schmerzen. Andere haben schlechte Erfahrungen gemacht oder empfinden Geräusche, Gerüche und die liegende Position als belastend. Auch Scham über den Zustand der Zähne kann den Anruf in der Praxis erschweren. Die Angst kann sich durch Unruhe, Herzklopfen, Schwitzen oder das Gefühl von Kontrollverlust zeigen.
Wer Termine wiederholt verschiebt, gerät leicht in einen Kreislauf: Beschwerden nehmen zu, die erwartete Behandlung wirkt umfangreicher und die Hemmschwelle steigt. Ein früher Kontakt kann helfen, diesen Kreislauf zu unterbrechen.
Die Angst schon bei der Anmeldung nennen
Betroffene können ihre Zahnarztangst bereits bei der Terminvereinbarung ansprechen. So kann sich das Praxisteam darauf einstellen und genügend Zeit einplanen. Hilfreich ist auch, konkrete Auslöser zu nennen: etwa die Sorge vor Schmerzen, Spritzen, Würgereiz oder fehlender Kontrolle. Vor der Untersuchung können Patientin oder Patient und Behandlungsteam ein Stoppsignal vereinbaren. Auch kurze Pausen und eine Erklärung des nächsten Schritts geben Orientierung. Eine Begleitperson kann zusätzliche Sicherheit schaffen, sofern die Abläufe und Praxisregeln dies erlauben.
Nicht jede Angst erfordert eine Sedierung
Oft beginnt die Unterstützung mit Gespräch, Aufklärung und einem schrittweisen Vorgehen. Eine örtliche Betäubung dient dazu, Schmerzen im behandelten Bereich auszuschalten. Bei stärkerer Angst oder bestimmten Eingriffen können zusätzlich beruhigende Verfahren infrage kommen.
Bei einer Lachgassedierung atmet die Patientin oder der Patient ein Gemisch aus Sauerstoff und Lachgas über eine Nasenmaske ein. Die Person bleibt wach und ansprechbar. Beim Dämmerschlaf sorgen Medikamente für eine tiefere Entspannung. Die Person kann weiter auf Anweisungen reagieren, ist danach aber für eine gewisse Zeit eingeschränkt. Eine Vollnarkose schaltet das Bewusstsein aus und erfordert eine anästhesiologische Betreuung.
Welche Methode geeignet ist, hängt von der Stärke der Angst, dem geplanten Eingriff und dem Gesundheitszustand ab. Vor jeder Sedierung oder Narkose stehen eine Anamnese, Aufklärung und Prüfung möglicher Risiken. Sedierungsverfahren sind nicht an jedem ZTK-Standort und nicht für jede Behandlung verfügbar. Nach Dämmerschlaf oder Vollnarkose gelten besondere Regeln für Abholung, Begleitung und Teilnahme am Straßenverkehr. Maßgeblich sind die Hinweise des behandelnden Teams.
Kosten vor dem Termin klären
Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Kosten für eine Sedierung oder Vollnarkose nicht automatisch. Eine Übernahme kann bei bestimmten medizinischen Voraussetzungen möglich sein. Patientinnen und Patienten sollten deshalb vor der Behandlung mit der Praxis und ihrer Krankenversicherung klären, welche Kosten entstehen und welche Unterlagen benötigt werden.
Der erste Schritt ist ein offenes Gespräch
Zahnarztangst ist kein Grund, sich zu schämen. Für die Planung ist es wichtig, dass das Behandlungsteam von der Angst weiß. Gemeinsam lässt sich festlegen, welcher erste Schritt für die betroffene Person machbar ist. Ziel bleibt eine sichere Behandlung und eine verlässliche Vorsorge, die nicht erneut aus Angst unterbrochen wird.
Weitere Hinweise zur Vorbereitung und zu möglichen Absprachen finden Betroffene auf der ZTK-Seite zum Thema Zahnarztangst.