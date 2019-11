Black Friday wird zum Clean Friday – Mit dem Saugroboter Spark von Zigma

Satte Rabatte an Black Friday und Cyber Monday

Einer der fortschrittlichsten Saugroboter am Markt

Laserradar, Navigationsalgorithmus und Programmier-App

Laserradar und Gyroskop-Navigation

Fallschutzsensoren an drei Positionen rund um den Roboter

automatisches Aufladen

speziell entwickelter A10 Chip

multilinguales Sprachpaket

Gleitschutzrad

Nicht-stören-Funktion

In-App-Kundenservice

Fleckentfernung

Einstellung von No-Go-Zonen

Speicherung der Raumgegebenheiten

kostenloses Upgrade für kommende neue Steuerungsfunktionen

Während der Black Friday in den USA hauptsächlich in den Geschäften und Filialen der Einzelhändler stattfindet, werden in Deutschland die meisten Rabatte online angeboten. Dadurch verschwimmt hierzulande der Freitag mit dem darauffolgenden Cyber Monday. So ist auch der in Deutschland bisher ausschließlich online erhältliche Saugroboter Spark ab Freitag auf Amazon um 50 Euro, auf der eigenen Homepage sogar um satte 20 Prozent reduziert.Die Marke Zigma steht für modernste Smart-Home-Produkte mit optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Spark ist einer der fortschrittlichsten Staubsaugroboter am Markt, da er sowohl mit Laserradar als auch mit Gyroskop ausgestattet ist und so die Bodenreinigung selbst planen kann. Zudem ist er dank Navigationsalgorithmus und Cloud-Anbindung perfekt für jedes Haus gerüstet. In der dazugehörigen App können anhand einer Echtzeit-Karte bestimmte Wege des Roboters, auszusparende Wohnbereiche oder auch „Do-not-Disturb“-Pausen programmiert werden. Mit Einsetzen des zusätzlich erhältlichen Wassertanks an Stelle der Staubbox kann Spark den Boden auch nass wischen. Zusätzlich ist der Saugroboter mit Sprachassistenten wie Alexa, Amazon Echo und Google Assistant kompatibel. So ist der Zigma Spark ein sehr sauberes Schnäppchen am Black Friday.Spark ist auf Amazon.de und zigma.co regulär für rund 380 Euro erhältlich.