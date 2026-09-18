Nachhaltigkeitsscore als Preisträger beim Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2026 ausgezeichnet

Das Projekt Nachhaltigkeitsscore von Zielke Rating wurde beim Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2026 in der Kategorie „Dienstleistungen – Finanzen“ ausgezeichnet. Die offizielle Preisverleihung fand am 17. September 2026 in Berlin statt.



Mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte werden Projekte ausgezeichnet, die konkrete Beiträge zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten. Im Mittelpunkt stehen innovative und wirkungsvolle Projekte aus den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Auswahl erfolgt durch eine unabhängige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, die insbesondere Qualität, Innovationskraft und Wirkung der eingereichten Projekte bewertet.



Das Projekt Nachhaltigkeitsscore überzeugte die Jury insbesondere durch seinen Ansatz, konkrete Herausforderungen des Finanzmarktes zu adressieren. In der Begründung hebt die Jury fehlende Transparenz im Finanzmarkt und Greenwashing-Risiken hervor. Als innovativen Ansatz würdigt sie zudem die Verbindung aus DIN-Norm und öffentlicher Datenbasis.



Die DIN 77236-2 bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Finanzprodukten nach einem standardisierten Verfahren. Der daraus resultierende Nachhaltigkeitsscore ermöglicht eine einfache und schnelle Orientierung und macht Nachhaltigkeitsmerkmale von Finanzprodukten besser vergleichbar.



Genau diese Aspekte stehen im Mittelpunkt des Projekts: mehr Transparenz und eine bessere Vergleichbarkeit von Nachhaltigkeitsleistungen im Finanzmarkt.



Die Jury empfiehlt zugleich eine deutlich breitere Marktadoption, um die Branchenrelevanz des Nachhaltigkeitsscores weiter zu stärken. Ein Standard schafft seinen größten Nutzen, wenn er breit angewendet wird. Diese Empfehlung möchte Zielke Rating aufgreifen und die Anwendung des Nachhaltigkeitsscores im Finanzmarkt weiter voranbringen.



Die Auszeichnung würdigt damit einen Ansatz, der auf standardisierte Bewertung und öffentlich zugängliche Daten setzt, um Nachhaltigkeitsmerkmale von Finanzprodukten transparenter und vergleichbarer zu machen.

(lifePR) (