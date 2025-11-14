Kontakt
Zertifikatsstudium Schuldner- und Insolvenzberatung: Neue berufliche Perspektiven erkunden!

Online-Informationsveranstaltung am 20. November 2025

Überschuldung ist ein Thema, das Betroffene vor vielfältige Herausforderungen stellt und reicht von Mahnungs- und Inkassoverfahren bis zu physischen Belastungen. Interessierte, die Menschen bei der Bewältigung finanzieller Notlangen unterstützen möchten, sollten sich das Zertifikatsstudium Schuldner- und Insolvenzberatung näher ansehen. Das Angebot wird von der Hochschule Koblenz in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt.

Für Interessierte findet am 20. November 2025 um 17 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung via Zoom statt. Studiengangsberaterin Prof. Dr. Gabriele Janlewing zeigt auf, für wen das Zertifikatsstudium geeignet ist, welche Voraussetzungen Interessierte mitbringen sollten, wie die Module ablaufen und welcher Zeitaufwand einzuplanen ist. Sie informiert außerdem darüber, welche Fördermöglichkeiten es gibt und welche beruflichen Perspektiven sich nach dem Abschluss eröffnen. Der Zugang ist ohne vorherige Anmeldung über den folgenden Link möglich:
https://hs-koblenz-de.zoom-x.de/j/67351721705?pwd=agrLXLqvOxrpeHJ1D9v56ImpfTa4cm.1

Für alle Interessierten, die den ersten Termin nicht wahrnehmen können, findet am 15. Januar 2025 um 17 Uhr eine weitere Online-Informationsveranstaltung statt. Der Zoom-Link bleibt gleich. 

Das Zertifikatsstudium besteht aus sieben Modulen, Interessierte sollten dafür sieben Monate einplanen. Das Angebot richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber, die über ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung in Verbindung mit einer berufspraktischen Tätigkeit mit Bezug zur Schuldnerberatung oder den Themenfeldern Verschuldung und Überschuldung verfügen. Bewerbungen für das kommende Sommersemester 2026 sind noch bis 15. Januar 2026 direkt über das zfh möglich: http://www.zfh.de/anmeldung

