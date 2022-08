Online informieren: Hochschule Kaiserslautern stellt sechs MBA-Fernstudiengänge vor

Am Mittwoch, den 17. August 2022 lädt die Hochschule Kaiserslautern ab 17.00 Uhr zu einer virtuellen Informationsveranstaltung an den Campus in Zweibrücken ein. Es werden dort sechs MBA-Fernstudiengänge mit unterschiedlicher Schwerpunktrichtung angeboten, die das MBA-Fernstudienteam in dieser Veranstaltung ausführlich vorstellen wird. Studieninteressierte erfahren alles über Inhalte, Abläufe, die Organisation und die Zugangsvoraussetzungen der seit vielen Jahren erfolgreichen, berufsbegleitenden Studiengänge Vertriebsingenieur/in, Marketing-Management, Motorsport-Management, Sport-Management, Innovations- Management und Intelligent Enterprise Management. Zusätzlich gibt es Zeit für die Beantwortung individueller Fragen. Alle Interessierten werden gebeten, sich bei Bianca Welsch unter welsch@ed-media.org anzumelden – sie erhalten anschließend einen Zugangslink zur Web-Veranstaltung.Die Fernstudiengänge richten sich an Berufstätige, die sich berufsbegleitend weiterqualifizieren und auf eine Führungsposition im gehobenen Management vorbereiten möchten. Weitestgehend zeit- und ortsunabhängig bietet ein Fernstudium dafür eine ideale Möglichkeit. Viele Unternehmen schätzen das Weiterbildungsinteresse ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und unterstützen es oft durch eine finanzielle Beteiligung, zumal das neu erlernte Wissen direkt in die berufliche Praxis umgesetzt werden kann.Das Fernstudienkonzept folgt dem Ansatz des Blended Learning und setzt sich zusammen aus Selbststudienphasen, virtuellen Lernelementen und dem Einsatz einer Lernplattform. Drei bis vier Präsenzveranstaltungen pro Semester, die in der Regel freitags und samstags stattfinden, entweder vor Ort an der Hochschule oder online, runden das Konzept ab.Die Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, führt die Fernstudiengänge in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz durch. Beim zfh können sich Studieninteressierte noch kurzfristig bis Montag, den 22. August für das kommende Wintersemester 2022/23 online bewerben unter www.zfh.de/anmeldung. Weitere Informationen unter: https://mba.bw.hs-kl.de und auf der Homepage des zfh unter www.zfh.de