Noch Plätze frei: Berufsbegleitendes Fernstudium für Erzieherinnen und Erzieher an der Hochschule Koblenz

Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher Anerkennung, die sich auf akademischem Niveau berufsbegleitend weiterbilden möchten, haben noch bis zum 31. Juli die Möglichkeit, sich für das Wintersemester 2022 an der Hochschule Koblenz zu bewerben. Die Anmeldefrist für die beiden Fernstudiengänge Bachelor of Arts (B.A.) Pädagogik der Frühen Kindheit und Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit wurde verlängert. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz.Der Studiengang Pädagogik der Frühen Kindheit (FrühPäd) baut auf den bereits durch die klassische fachschulische Erzieherausbildung erworbenen Fachkenntnissen der Studierenden auf und vermittelt auf wissenschaftlicher Ebene vertiefte pädagogische Kenntnisse und Methoden. Das Angebot richtet sich an Interessierte aus diesem Berufsfeld, die eine kindheitspädagogische Professionalisierung anstreben. Berufsintegrierend und berufsbegleitend erwerben sie einen akademischen Abschluss im Bereich der Kindheitspädagogik, ohne die parallel ausgeübte Berufstätigkeit zu unterbrechen. Als Zugangsvoraussetzung gilt eine Hochschulzugangsberechtigung, die auch durch den Erzieherabschluss vorliegen kann. Zusätzlich ist für die Bewerbung der Nachweis über den studienbegleitenden Zugang zu einer kindheitspädagogischen Einrichtung, in der Kinder bis max. 10 Jahre betreut werden, im Umfang von mindestens 10 Wochenstunden erforderlich. Der Studiengang umfasst sieben Semester und schließt mit dem akkreditierten Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) ab. Die Studierenden können durch ein zusätzliches achtes Praxissemester die staatliche Anerkennung als Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge erwerben.Für Erzieherinnen und Erzieher, die bereits über zwei Berufsjahre nach dem Ausbildungsabschluss verfügen und sich auf die bevorstehende Übernahme einer Leitungsfunktion vorbereiten wollen oder schon eine solche Stelle innehaben, bietet der Studiengang Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit (BiSo) eine gute Grundlage. Das Studium bereitet auf eine Managementtätigkeit in vielfältigen kindheitspädagogischen Bereichen, wie Kindertagesstätten, Verbänden und Trägerorganisationen, pädagogischer Fachberatung oder im Bildungs- und Betreuungsmanagement vor. Die Studierenden erwerben die erforderlichen pädagogischen, aber vor allem auch betriebswirtschaftlichen Inhalte und Methoden des Qualitätsmanagements. Sie schließen das berufsintegrierte Studium nach sieben Semestern mit dem Titel Bachelor of Arts (B.A.) ab und können mittels Belegung bestimmter Module auch die staatliche Anerkennung als Sozialpädagogin bzw. Sozialpädagoge erhalten.Aufgrund der verlängerten Anmeldefrist ist das offizielle Online-Bewerbungsportal bereits geschlossen, deshalb erfolgt die Bewerbung zu beiden Studiengängen mit einem formlosen Antrag beim zfh in Koblenz. Hierzu sind die erforderlichen Bewerbungsunterlagen und -nachweise per Mail an zulassung@zfh.de bis zum 31.07.2022 einzureichen. Weitere Informationen zu den Studiengängen und zum Bewerbungsverfahren gibt es hier:FrühPäd: www.zfh.de/bachelor/paedagogik BiSo: www.zfh.de/bachelor/bildungsmanagement Bei Fragen oder für eine telefonische Beratung können sich alle Interessierten an das zfh unter 0261-91538-12 wenden.