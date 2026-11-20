MBA-Fernstudienprogramm der Hochschule Koblenz ehrt die Besten beim Absolventenball
57 Absolventinnen und Absolventen feiern ihren Abschluss des berufsbegleitenden MBA-Fernstudiums
Vier Redner würdigten den persönlichen und akademischen Erfolg: Prof. Dr. Uwe Hansen, Studiengangleiter, Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Claus-Michael Langenbahn, Dekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Prof. Dr. Ralf Haderlein, Leiter des zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund.
Prof. Dr. Hansen fasste die besondere Herausforderung des berufsbegleitenden Studiums kurz zusammen: „Sie haben Beruf, Familie und Studium unter einen Hut gebracht.“
Für die Studierenden trat als fünfter Redner Absolvent Philipp Michels an das Mikrofon.
Anschließend riefen die beiden Studiengangleiter, Prof. Dr. Hansen und Prof. Dr. Mühlencoert, gemeinsam mit Prof. Dr. Haderlein alle Absolventinnen und Absolventen zur Gratulation auf die Bühne.
Die vier Besten wurden geehrt. Nils Bendorff schloss mit der Note 1,1 ab. Sophia Menze, Peter Diel sowie Kevin Born erreichten jeweils die Note 1,2.
Mit strahlenden Gesichtern drängten die Graduierten dann geschlossen in das Foyer, bereit, die Hüte für das traditionelle Gruppenfoto zu werfen.
Der Abend wurde durch geselligen Austausch beim gemeinsamen Essen abgerundet. Im Anschluss daran sorgte ein DJ für musikalische Unterhaltung und Tanz bis in die Nacht hinein.
Das berufsbegleitende MBA-Fernstudium dauert fünf Semester und umfasst 90 ECTS-Punkte. Die Lehrveranstaltungen finden ausschließlich samstags statt, teilweise online, teilweise am Campus Remagen. Sechs Spezialisierungen stehen zur Wahl.
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