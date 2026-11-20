Das berufsbegleitende MBA-Fernstudienprogramm hat am 14. November 2026 seine Absolventinnen und Absolventen gefeiert. Unter ihnen auch die 2.000. Absolventin des Studienprogramms, das seit 2003 am Campus Remagen in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund, angeboten wird. Familien und Freunde der ehemaligen Studierenden begleiteten den Abend. So kamen im Marmorsaal Bad Ems 183 Gäste zusammen.Vier Redner würdigten den persönlichen und akademischen Erfolg: Prof. Dr. Uwe Hansen, Studiengangleiter, Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Claus-Michael Langenbahn, Dekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Prof. Dr. Ralf Haderlein, Leiter des zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund.Prof. Dr. Hansen fasste die besondere Herausforderung des berufsbegleitenden Studiums kurz zusammen: „Sie haben Beruf, Familie und Studium unter einen Hut gebracht.“Für die Studierenden trat als fünfter Redner Absolvent Philipp Michels an das Mikrofon.Anschließend riefen die beiden Studiengangleiter, Prof. Dr. Hansen und Prof. Dr. Mühlencoert, gemeinsam mit Prof. Dr. Haderlein alle Absolventinnen und Absolventen zur Gratulation auf die Bühne.Die vier Besten wurden geehrt. Nils Bendorff schloss mit der Note 1,1 ab. Sophia Menze, Peter Diel sowie Kevin Born erreichten jeweils die Note 1,2.Mit strahlenden Gesichtern drängten die Graduierten dann geschlossen in das Foyer, bereit, die Hüte für das traditionelle Gruppenfoto zu werfen.Der Abend wurde durch geselligen Austausch beim gemeinsamen Essen abgerundet. Im Anschluss daran sorgte ein DJ für musikalische Unterhaltung und Tanz bis in die Nacht hinein.Das berufsbegleitende MBA-Fernstudium dauert fünf Semester und umfasst 90 ECTS-Punkte. Die Lehrveranstaltungen finden ausschließlich samstags statt, teilweise online, teilweise am Campus Remagen. Sechs Spezialisierungen stehen zur Wahl.Weitere Informationen: