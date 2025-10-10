Kindheits- und Sozialwissenschaften M.A.: Jetzt mehr erfahren!
Online-Informationsveranstaltung am 14. Oktober 2025
Das Studiengangsteam der Hochschule Koblenz beantwortet am 14. Oktober und am 9. Dezember 2025 jeweils um 19 Uhr alle wichtigen Fragen rund um den Fernmasterstudiengang. Interessierte können sich während des Termins über Studieninhalte, Studienablauf, Lernziele, Zulassungsvoraussetzungen und Karriereperspektiven informieren. Die Teilnahme erfolgt ohne vorherige Anmeldung über den folgenden Link: https://hs-koblenz-de.zoom-x.de/j/61781609564 (Meeting-ID: 617 8160 9564)
Der Studiengang ist auf eine Regelstudienzeit von vier Semestern ausgelegt. Der Zugang steht sowohl Bewerberinnen und Bewerbern mit als auch ohne abgeschlossenem Erststudium offen. Wenn kein erstes Hochschulstudium abgeschlossen wurde, ist für die Aufnahme des Studiums einschlägige Berufserfahrung und eine bestandene Eignungsprüfung notwendig. Der Fernmasterstudiengang startet jeweils zum Wintersemester.
Für Interessierte, die sich berufsbegleitend in bestimmten Bereichen weiterbilden möchten, werden auch die Zertifikatskurse Kita-Sozialraumarbeit und Traumapädagogik angeboten. Eine Online-Informationsveranstaltung hierzu findet am 2. Dezember 2025 um 19 Uhr statt: https://hs-koblenz-de.zoom-x.de/j/65006971530
Weitere Informationen:
http://www.zfh.de/master/kindheit
http://www.hs-koblenz.de/maks