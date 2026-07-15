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zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund Konrad-Zuse-Straße 1 56075 Koblenz, Deutschland http://www.zfh.de
Ansprechpartner:in Frau Ann-Christin Komes +49 261 9153835
Logo der Firma zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund

Karrierechancen mit einem flexiblen Fernstudium erweitern – jetzt informieren und anmelden

Bewerbungen für das Wintersemester 2026/27 noch bis zum 31. Juli 2026 möglich

(lifePR) (Koblenz, )
Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bietet Berufstätigen, die ihren nächsten Karriereschritt gehen möchten, eine große Vielfalt an Weiterbildungsmöglichkeiten: Über 100 Fernstudienangebote aus den Bereichen Technik und Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften stehen im zfh-Verbund zur Auswahl. Ob Bachelor, Master oder Zertifikat: Alle Abschlüsse sind staatlich anerkannt und akkreditiert.
Für das Wintersemester 2026/27 ist die Online-Anmeldung für die meisten Studiengänge noch bis zum 31. Juli 2026, teilweise auch darüber hinaus, geöffnet: http://www.zfh.de/anmeldung

Eine Bewerbung für verschiedene Masterstudiengänge, wie zum Beispiel Digital Finance, Strategie & Accounting, Elektrotechnik, Marketing-Management, Motorsport-Management oder Unternehmensführung, ist weiterhin möglich. Diese Studienangebote bereiten Absolventinnen und Absolventen gezielt auf verantwortungsvolle Aufgaben in Leitungspositionen vor. Auch das MBA-Fernstudienprogramm am Campus Remagen der Hochschule Koblenz eröffnet vielfältige Karriereperspektiven und umfasst sechs wählbare Vertiefungsrichtungen. 
Zudem ist die Bewerbung für den Master of Computer Science an der Hochschule Trier noch bis zum 31. Juli 2026 geöffnet – ein geeignetes Angebot für Berufstätige, die einen Quereinstieg in die Informatik planen. 

Das zfh kooperiert bei der Durchführung seines Fernstudienangebots mit 21 staatlichen Hochschulen. Alle, die zunächst kein komplettes Fernstudium absolvieren möchten, können auch ein Schnupperstudium mit einem Umfang von ein oder zwei Modulen durchlaufen oder ein Zertifikatsangebot belegen. Ein kompletter Fernstudiengang ermöglicht dann international anerkannte Bachelor- und Masterabschlüsse. Die Fernstudienangebote zeichnen sich insbesondere durch eine sehr hohe Flexibilität aus: Lernzeiten können individuell angepasst werden und wechseln sich mit Präsenzphasen vor Ort an den Hochschulen ab. Das ist ideal für alle, die berufliche, familiäre und private Verpflichtungen miteinander vereinbaren möchten.
Einen kompakten Überblick über die Vorteile eines Fernstudiums im zfh-Verbund erhalten Interessierte hier: http://www.info.zfh.de/berufsbegleitende-weiterbildung-fernstudium-zfh

Website Promotion

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zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 100 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in wirtschaftswissenschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 5.800 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.

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