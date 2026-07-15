Karrierechancen mit einem flexiblen Fernstudium erweitern – jetzt informieren und anmelden
Bewerbungen für das Wintersemester 2026/27 noch bis zum 31. Juli 2026 möglich
Für das Wintersemester 2026/27 ist die Online-Anmeldung für die meisten Studiengänge noch bis zum 31. Juli 2026, teilweise auch darüber hinaus, geöffnet: http://www.zfh.de/anmeldung
Eine Bewerbung für verschiedene Masterstudiengänge, wie zum Beispiel Digital Finance, Strategie & Accounting, Elektrotechnik, Marketing-Management, Motorsport-Management oder Unternehmensführung, ist weiterhin möglich. Diese Studienangebote bereiten Absolventinnen und Absolventen gezielt auf verantwortungsvolle Aufgaben in Leitungspositionen vor. Auch das MBA-Fernstudienprogramm am Campus Remagen der Hochschule Koblenz eröffnet vielfältige Karriereperspektiven und umfasst sechs wählbare Vertiefungsrichtungen.
Zudem ist die Bewerbung für den Master of Computer Science an der Hochschule Trier noch bis zum 31. Juli 2026 geöffnet – ein geeignetes Angebot für Berufstätige, die einen Quereinstieg in die Informatik planen.
Das zfh kooperiert bei der Durchführung seines Fernstudienangebots mit 21 staatlichen Hochschulen. Alle, die zunächst kein komplettes Fernstudium absolvieren möchten, können auch ein Schnupperstudium mit einem Umfang von ein oder zwei Modulen durchlaufen oder ein Zertifikatsangebot belegen. Ein kompletter Fernstudiengang ermöglicht dann international anerkannte Bachelor- und Masterabschlüsse. Die Fernstudienangebote zeichnen sich insbesondere durch eine sehr hohe Flexibilität aus: Lernzeiten können individuell angepasst werden und wechseln sich mit Präsenzphasen vor Ort an den Hochschulen ab. Das ist ideal für alle, die berufliche, familiäre und private Verpflichtungen miteinander vereinbaren möchten.
Einen kompakten Überblick über die Vorteile eines Fernstudiums im zfh-Verbund erhalten Interessierte hier: http://www.info.zfh.de/berufsbegleitende-weiterbildung-fernstudium-zfh