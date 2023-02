Karriere ankurbeln: Berufsbegleitend zum MBA Unternehmensführung

Berufstätige, die sich neben dem Beruf weiterqualifizieren möchten, können sich am Mittwoch, den 08. März 2023 bequem von zu Hause in einem Online-Webinar über den Fernstudiengang Unternehmensführung MBA informieren: Studiengangsleiter Prof. Dr. Elmar Günther und Programm-Managerin Sophia Richter stellen die Studienstruktur und -inhalte, Zugangsvoraussetzungen, den Ablauf des Fernstudiums und Bewerbungsprozess ausführlich vor. Anschließend haben die Besuchenden Zeit, individuelle Fragen zu stellen. Die Veranstaltung beginnt um 17.00 Uhr. Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich per Mail bei Sophia Richter unter sophia.richter@gsrn.de anzumelden und die Zugangsdaten zu erhalten. Alle Interessierten sind herzlich zum Online-Meeting der GSRN, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG Ludwigshafen), eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich.Das Angebot richtet sich an Absolventinnen und Absolventen eines ersten Studiums aller Fachrichtungen, die die Übernahme eines Unternehmens anstreben oder vor der Übertragung einer Leitungsfunktion stehen. Durch diesen Fernstudiengang erwerben die Studierenden fundiertes betriebswirtschaftliches Wissen sowie Führungs- und Managementkompetenzen auf akademischem Niveau. Neben Unternehmensführung zählen Digitale Transformation, E-Business, Leadership und Nachhaltigkeit zu den Themen. Der Studiengang wird nach vier Semestern mit einer Master-Thesis und dem akademischen Grad Master of Business Administration (MBA) beendet. Der Master-Grad ermöglicht den Zugang zum höheren Dienst und eröffnet den Weg zu einer Promotion. Eine weitere Zielgruppe des Angebotes sind Interessierte ohne ersten Studienabschluss, aber mit mehrjähriger einschlägiger beruflicher Qualifikation, die z.B. vor einer Betriebsübernahme stehen. Hier besteht die Möglichkeit, über eine Eignungsprüfung ebenfalls zum Studium zugelassen zu werden.Das berufsbegleitende Fernstudium ist auf die Bedarfe berufstätiger Studierender zugeschnitten. Nahezu zeit- und ortsunabhängig studieren sie nach dem Blended Learning Konzept, das sich aus Selbstlernphasen anhand digitaler Lehrmaterialen sowie E-Learning-Anwendungen und virtueller Lernbegleitung auf einer Lernplattform zusammensetzt.Das Studium wird zu 25 % durch Präsenzveranstaltungen vor Ort an der Hochschule ergänzt, die von den Fernstudierenden als sehr lernwirksam angesehen werden. Die persönliche Teilnahme ist meistens freiwillig, zunehmend werden diese Termine auch als Hybridveranstaltungen angeboten.Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt die HWG Ludwigshafen und die GSRN bei der Durchführung des Studiengangs. Hier können sich Interessierte ab Anfang Mai online für das kommende Wintersemester 23/24 anmelden unter: www.zfh.de/anmeldung/ Weitere Informationen zum Studiengang unter: https://gsrn.de/studienangebote/unternehmensfuehrung/ und www.zfh.de/mba/unternehmensfuehrung