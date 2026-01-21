Jetzt mit einem Fernstudium die Karriere auf das nächste Level bringen
Bis zum 31. Januar 2026 für das kommende Sommersemester bewerben
MBA- und Masterstudiengänge eignen sich ideal für alle, die sich berufsbegleitend weiterqualifizieren möchten und Führungspositionen anstreben. Die Bewerbung auf Masterstudiengänge wie zum Beispiel Elektrotechnik, Zuverlässigkeitsingenieurwesen, Marketing-Management, Motorsport-Management, Human Resource Management oder Digital Finance, Strategie & Accounting ist noch möglich.
Auch das MBA-Fernstudienprogramm am Campus Remagen der Hochschule Koblenz eröffnet hervorragende Karriereperspektiven und bietet den Studierenden sechs verschiedene Vertiefungsrichtungen an. Die Bewerbung für den Master of Computer Science an der Hochschule Trier ist ebenfalls noch bis zum 31. Januar 2026 offen: Das Angebot bereitet die Absolventinnen und Absolventen optimal auf einen Quereinstieg in die Informatik vor. Für einen umfassenden Überblick über alle Angebote kann der Studienfinder auf der Website des zfh genutzt werden: https://www.zfh.de/studium/
Das zfh kooperiert bei der Durchführung seines Fernstudienangebots mit 22 staatlichen Hochschulen deutschlandweit. Interessierte, die zunächst kein komplettes Fernstudium absolvieren möchten, können auch ein Schnupperstudium mit einem Umfang von ein oder zwei Modulen durchlaufen oder ein Zertifikatsangebot belegen. Ein kompletter Fernstudiengang ermöglicht dann international anerkannte Bachelor- und Masterabschlüsse. Die Fernstudienangebote zeichnen sich insbesondere durch eine sehr hohe Flexibilität aus: Lernzeiten können individuell angepasst werden und wechseln sich mit optionalen Präsenzphasen vor Ort an den Hochschulen ab. Das ist perfekt für alle, die berufliche, familiäre und private Verpflichtungen miteinander vereinbaren möchte.