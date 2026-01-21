Kontakt
zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund
Ansprechpartner:in Frau Ann-Christin Komes +49 261 9153835
Jetzt mit einem Fernstudium die Karriere auf das nächste Level bringen

Bis zum 31. Januar 2026 für das kommende Sommersemester bewerben

Ein Fernstudium ist die perfekte Wahl, wenn es darum geht Karrierechancen auszubauen und dabei möglichst flexibel zu bleiben. Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bietet Interessierten über 100 attraktive Studienangebote aus den Bereichen Technik/Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Für das kommende Sommersemester 2026 ist die Bewerbung für die meisten Studiengänge noch bis zum 31. Januar 2026 und zum Teil über diese Frist hinaus offen. Interessierte können sich direkt online bewerben unter: http://www.zfh.de/anmeldung

MBA- und Masterstudiengänge eignen sich ideal für alle, die sich berufsbegleitend weiterqualifizieren möchten und Führungspositionen anstreben. Die Bewerbung auf Masterstudiengänge wie zum Beispiel Elektrotechnik, Zuverlässigkeitsingenieurwesen, Marketing-Management, Motorsport-Management, Human Resource Management oder Digital Finance, Strategie & Accounting ist noch möglich.
Auch das MBA-Fernstudienprogramm am Campus Remagen der Hochschule Koblenz eröffnet hervorragende Karriereperspektiven und bietet den Studierenden sechs verschiedene Vertiefungsrichtungen an. Die Bewerbung für den Master of Computer Science an der Hochschule Trier ist ebenfalls noch bis zum 31. Januar 2026 offen: Das Angebot bereitet die Absolventinnen und Absolventen optimal auf einen Quereinstieg in die Informatik vor. Für einen umfassenden Überblick über alle Angebote kann der Studienfinder auf der Website des zfh genutzt werden: https://www.zfh.de/studium/

Das zfh kooperiert bei der Durchführung seines Fernstudienangebots mit 22 staatlichen Hochschulen deutschlandweit. Interessierte, die zunächst kein komplettes Fernstudium absolvieren möchten, können auch ein Schnupperstudium mit einem Umfang von ein oder zwei Modulen durchlaufen oder ein Zertifikatsangebot belegen. Ein kompletter Fernstudiengang ermöglicht dann international anerkannte Bachelor- und Masterabschlüsse. Die Fernstudienangebote zeichnen sich insbesondere durch eine sehr hohe Flexibilität aus: Lernzeiten können individuell angepasst werden und wechseln sich mit optionalen Präsenzphasen vor Ort an den Hochschulen ab. Das ist perfekt für alle, die berufliche, familiäre und private Verpflichtungen miteinander vereinbaren möchte.

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 22 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 100 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 6.000 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.

