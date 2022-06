Jetzt internationale Management-Kompetenzen ausbauen

Am Montag, den 20. Juni 2022 lädt die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) alle Fernstudieninteressierte um 17.00 zu einer virtuellen Info-Session zum Fernstudium Internationale Betriebswirtschaftslehre (MBA) ein.Studiengangsleiter Prof. Dr. Andreas Gissel und Programmmanagerin Sophia Richter stellen neben den Studieninhalten und Zugangsvoraussetzungen, auch die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Netzwerkreise vor. Ebenso zeigen sie den Teilnehmenden die Wege zum Erwerb eines Double Degree an der renommierten Partnerhochschule Satakunta University ( SAMK ) in Rauma, Finnland auf. Wer möchte, kann die Gelegenheit nutzen, kostenfrei in Online-Vorlesungen zu schnuppern und direkt ins Studiengeschehen einzutauchen. Interessierte können sich per Mail bei Sophia Richter unter sophia.richter@gsrn.de anmelden und erhalten einen Link zur Teilnahme.Das Fernstudium vermittelt künftigen Führungskräften internationale Management- Kompetenzen verbunden mit betriebswirtschaftlichem Know-how. Gleichzeitig lernen die berufstätigen Studierenden, wie kritisch-rationales Handeln mit ethischen Grundsätzen und sozialen Aspekten zu vereinen ist. Mit dem MBA-Abschluss eröffnen sich den Absolventinnen und Absolventen Karriereperspektiven in Industrie, Handel und Dienstleistungsunternehmen.Das Studienangebot richtet sich an alle, die sich nahezu zeit- und ortsunabhängig neben Beruf und anderen Verpflichtungen weiterqualifizieren möchten. Sie erwerben nach einer Regelstudienzeit von vier Semestern einen international anerkannten MBA-Abschluss der staatlichen Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) – die GSRN ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der HWG.Angesprochen sind Absolventinnen und Absolventen eines ersten Hochschulabschlusses mit anschließender einjähriger Berufspraxis. Auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudienabschluss aber mit mehrjähriger Berufserfahrung werden nach erfolgreicher Eignungsprüfung zum MBA-Studium zugelassen.Die HWG Ludwigshafen führt das Fernstudium in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Hier können sich Interessierte für den Studienstart im Wintersemester 2022/23 bis zum 15. Juli 2022 online bewerben unter: https://www.zfh.de/?id=43 Weitere Informationen unter: www.zfh.de/mba/bwl und gsrn.de/internationale-betriebswirtschaftslehre