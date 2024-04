Jetzt informieren: Neuer zfh-Ratgeber für Fernstudien

„Deine Zukunft. Du bestimmst!“, so der Titel des neuen zfh-Ratgebers 2024, passend zu einer dynamischen Arbeitswelt, geprägt von rasanten Veränderungen. Mit einer Weiterbildung oder-qualifizierung im Sinne des lebenslangen Lernens liegen alle diejenigen richtig, die aktuelles Fachwissen erwerben, sich persönlich weiterentwickeln und neue Netzwerke bilden möchten. Ein berufsbegleitendes Fernstudium bietet dabei die notwendige Flexibilität, um Beruf, Familie und andere Verpflichtungen miteinander zu vereinbaren. Die Broschüre steht allen Weiterbildungsinteressierten kostenfrei zum Download zur Verfügung unter http://www.zfh.de/ratgeber 100 Fernstudienangebote an 21 Hochschulen in 3 FachbereichenIm zfh-Ratgeber finden Interessierte detaillierte Informationen zu den über 100 Studienangeboten, die an den 21 staatlichen Kooperationshochschulen des zfh-Verbunds angeboten werden. Die Fernstudierenden qualifizieren sich auf akademischem Niveau und schließen mit einem akkreditierten Bachelor- oder Mastertitel ab. Darüber hinaus stehen Zertifikatsabschlüsse in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung, wie etwa ein DAS-Zertifikat (Diploma of Advanced Studies), ein CAS-Zertifikat (Certificat of Advanced Studies), ein Hochschul-, Gesamt- oder Einzelzertifikat. Die Zertifikatskurse dienen einer gezielten Weiterbildung in einem bestimmten Bereich und können meist auf ein späteres Masterstudium angerechnet werden.In einigen Studiengängen bietet ein Probestudium die Möglichkeit, erst einmal auszuprobieren, ob ein Fernstudium die geeignete Weiterbildungsform darstellt.Mit dem Ratgeber gewinnen Fernstudieninteressierte einen strukturierten Gesamtüberblick des Studienangebots in den drei Fachbereichen Sozialwissenschaften, Technik/Naturwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften.Für weitergehende Fragen steht die Studienberatung des zfh zur Verfügung: http://www.zfh.de/beratung Weitere Informationen unter http://www.zfh.de Download des Ratgebers unter http://www.zfh.de/ratgeber