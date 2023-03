Integrierte Mediation: Konflikte einvernehmlich und nachhaltig lösen

Am Mittwoch, den 08. März 2023 um 18:00 Uhr können sich alle Interessierten online bequem über das berufsbegleitende Fernstudium Integrierte Mediation informieren. Studiengangsleiter Arthur Trossen stellt das Mediationsverfahren vor und erläutert Ablauf und Organisation des Studiums. Die Teilnehmenden finden Antworten auf Fragen wie: „Warum Mediation?“, „Wie sehen die Anforderungen der Weiterbildung aus?“, “Wo kann ich Mediation anwenden?“. Wer dabei sein möchte, kann sich direkt ins Zoom-Meeting einloggen unter: https://us02web.zoom.us/j/83604334835?pwd=bjVOZUVzN1JzMWR3YldvRE5vYmRUdz09 (Meeting-ID: 836 0433 4835; Kenncode: 153128).Das Interesse an Mediation ist groß – sowohl bei Menschen, die Kompetenzen im Umgang mit Konflikten erwerben möchten als auch bei streitigen Parteien, die ihren Konflikt friedfertig und nachhaltig lösen möchten. Das berufsbegleitende Fernstudium Integrierte Mediation richtet sich an Juristen, Coaches, Psychologen, Sozialarbeiter oder etwa Finanzdienstleister, die Fachkompetenzen ihres ausgeübten Ursprungsberufes mit den Werkzeugen der Mediation verbinden möchten. Angesprochen sind zum einen Personen, die Mediation als eine Grundlage für ein neues Dienstleistungsangebot erlernen und die Durchführung von Mediationen professionell anbieten möchten. Darüber hinaus richtet sich das Angebot auch an Interessierte, die mehr über Mediation erfahren möchten und die Kompetenz für sich und ihr soziales und berufliches Umfeld nutzen.Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bietet das Fernstudium Integrierte Mediation in Kooperation mit dem Fachverband Integrierte Mediation e.V. an. Studiengangsleiter ist der ehemalige Familienrichter Arthur Trossen, der die Ausbildung konzipiert hat und seit langer Zeit betreut. Die Weiterbildung entspricht den Standards des Mediationsgesetzes. Innerhalb von drei Semestern können unterschiedliche Stufen der Mediationsausbildung von den Grundlagen über die Vertiefung und Generalisierung bis zur Optimierung der Mediationskompetenzen erreicht werden. Das zweite und dritte Semester können optional gewählt werden; jedes Semester schließt mit einem Zertifikat ab. Weitebildungsinteressierte können sich beim zfh noch bis zum 15. März 2022 online für das Sommersemester 2023 anmelden: www.zfh.de/anmeldung/ Weitere Informationen: www.zfh.de/zertifikat/mediation/ und www.in-mediation.eu