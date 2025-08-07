Fernstudienangebote im Bereich Informatik: Jetzt berufsbegleitend durchstarten!
Bewerbungen für das kommende Wintersemester sind noch bis zum 15. August 2025 möglich
Das zfh unterstützt die Hochschule Trier bei der Durchführung ihres Fernstudienangebots.
Der Zugang zum Master of Computer Science ist über ein abgeschlossenes, informatikfernes Erststudium und einer mindestens einjährigen Berufserfahrung möglich. Alternativ kann die Einschreibung auch ohne Bachelorabschluss erfolgen: Der Weg führt dann über eine mehrjährige Berufstätigkeit und eine Eignungsprüfung.
Für den Fernmasterstudiengang Informatik sollten Interessierte vier Semester einplanen, wenn sie in Vollzeit studieren. Seit dem Sommersemester 2025 bietet die Hochschule Trier auch den Zertifikatsstudiengang Computer Science mit dem Abschluss Diploma of Advanced Studies (DAS) an. Dieses Angebot eignet sich perfekt, um Kenntnisse in bestimmten Bereichen der Informatik zu vertiefen.
Weitere Informationen:
• http://www.zfh.de/master/informatik/
• https://www.hochschule-trier.de/informatik/fernstudium